IFA 2012: PocketBook представляет 7-дюймовый планшет SURFpad на Android 4.0.4 и PocketBook Basic New – сверхбюджетный ридер с экраном E-Ink

Международная компания PocketBook International S. A. в ходе выставки IFA 2012 (31.08-5.09.2012, Берлин, Германия) представила два новых продукта.

Первая новинка – бюджетный планшетный компьютер PocketBook SURFpad на операционной системе Android 4.0.4 с 7-дюймовым мультисенсорным дисплеем и широким набором программного обеспечения для общения, работы и развлечений в Интернете.

Вторая новинка – сверхбюджетный электронный ридер с 6-дюймовым экраном E-Ink PocketBook Basic New. Данная модель приходит на смену PocketBook Basic, который менее чем за год с начала продаж разошелся тиражом почти в 150 тысяч экземпляров.

Международная компания PocketBook International S. A. представила своей первый мультимедийный Android-ридер PocketBook IQ 701 (фактически, планшетный компьютер, оптимизированный для чтения электронных книг) в конце 2010 года. В 2011 и первой половине 2012 года под брендом PocketBook вышли еще четыре мультимедийных ридер на базе операционной системы Android – PocketBook A 7’’, A 7’’ 3G, A 10’’ и A 10’’ 3G.

В рамках выставки IFA 2012 (31 августа – 5 сентября, Берлин, Германия) компания PocketBook International S. A. представила свой новый бюджетный планшетный компьютер – PocketBook SURFpad на платформе Android 4.0.4.

Новинка, построенная на гигагерцевом процессоре с архитектурой ARM Cortex-A8, оснащена 7-дюймовым TFT-экраном с разрешением 800 х 480 точек и поддержкой технологии «мультитач», 512 Мб оперативной и 4 Гб встроенной памяти, фронтальной камерой с разрешением 0,5 мегапикселя, адаптером Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) и аккумулятором на 3 000 мАч. Последний обеспечивает PocketBook SURFpad до 7 часов автономной работы.

Модель укомплектована следующим набором программного обеспечения:

• Браузер, почтовый клиент, проигрыватели видео и аудио.

• Сервисы «Яндекса»: «Почта», «Метро», «Карты».

• Клиенты социальных сетей «ВКонтакте» и Facebook.

• Программа Cool Reader для чтения электронных книг.

• Пакет Office Suite Pro v.6 для просмотра и редактирования файлов MS Office, а также для просмотра документов в формате PDF.

• Сервисы Obreey: Obreey Diary, Obreey Market и Obreey Store Shortcut.

• Приложение для изучения английского языка Learn English.

• Программа для обмена мгновенными сообщениями IM+.

Украинские продажи PocketBook SURFpad стартуют в середине октября. Модель будет доступна в белом, красном и сером вариантах.

Вторая новинка от PocketBook – сверхбюджетный 6-дюймовый электронный ридер PocketBook Basic New. Данная модель приходит на смену устройству PocketBook Basic, которое менее чем за год с момента анонса разошлось тиражом почти в 150 тысяч экземпляров.

В PocketBook Basic New усовершенствованы функциональность (в частности, интерфейс по логике и возможностям приближен к флагманскому ридеру PocketBook Touch), увеличена скорость работы и удобство управления, а также улучшена эргономика и дизайн корпуса. Разработчики расширили перечень поддерживаемых форматов электронных документов и улучшили работу с файлами PDF.

PocketBook Basic New оснащен 6-дюймовым экраном E-Ink Vizplex третьего поколения с разрешением 600 х 800 точек, 128 Мб оперативной и 2 Гб встроенной памяти, а также слотом для флеш-карт формата MicroSD. Емкость аккумулятора составляет 1 000 мАч; одного его заряда хватит на перелистывания 8 тысяч страниц (до месяца активного чтения). Сборка PocketBook Basic New осуществляется на заводах тайваньской компании Foxconn – крупнейшего контрактного производителя электроники в мире.

PocketBook Basic New будет доступен в Украине с сентября. Новинка будет предлагаться в белом и сером исполнении.

О компании PocketBook International S.A.

С момента создания в 2007 году, PocketBook специализируется на производстве многофункциональных устройств в потребительской электронике.

По состоянию на август 2012 года за весь период существования компании было произведено и продано более 1,5 млн устройств.

По результатам деятельности компании за 1 полугодие 2012 года всего было реализовано 315 тыс. устройств в 24 странах мира.

Компания планирует общий объем продаж устройств за 2012 год в размере более 700 000 тысяч.

PocketBook – самая продаваемая электронная книга в странах СНГ и входит в пятёрку наиболее продаваемых в Западной Европе. Компания предлагает многофункциональные электронные устройства для чтения по всей Европе, в Азии, США и странах СНГ.