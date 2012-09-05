Инициаторы памятника взяточнику в Санкт-Петербурге ищут скульптора в Украине

В культурной столице России собираются установить памятник взяточнику «Борзой щенок», по мотивам гоголевского «Ревизора». Скульптура должна будет увековечить фразу Ляпкина-Тяпкина «Брать взятки борзыми щенками». Для определения лучшего проекта скульптуры организован конкурс среди мастеров России и Украины.



Автором идеи, организатором и спонсором конкурса выступает генеральный директор ООО «Кладовая Здоровья» Борис Липнер. Оргкомитет конкурса приглашает принять участие в разработке проекта памятника взяточнику не только российских, но и украинских скульпторов. Стоит отметить, что участвовать могут как профессиональные творцы, так и любители.

Призовой фонд конкурса составляет 350 000 рублей, дополнительно будет выделен 1 млн. рублей на изготовление лучшего проекта скульптуры «Борзой щенок». Определение победителя будет проходить в три этапа, а в завершение конкурса, 15 апреля 2013 года, в Санкт-Петербурге пройдет общественный показ и награждение участников.

На первом этапе конкурса, который продлится до 1 декабря 2012 года, проходит прием эскизов на сайте налапу.рф и по e-mail nalapu.rf@gmail.com. С 1 декабря 2012 до 1 марта 2013 года будут отобраны 25 лучших эскизов, авторы которых изготовят свой проект в материале. 12 лучших изваяний выйдут в финал.

В состав жюри входят профессиональные деятели культуры, начиная от искусствоведов эрмитажа, до именитых скульпторов и живописцев. В экспертный совет входит также Генеральный консул Украины в Санкт-Петербурге Наталья Прокопович.

В итоге конкурса будет подана заявка в комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга на установку в городе памятника взяточнику «Борзой Щенок».

Скульптура призвана увековечить фразу героя Гоголя «Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело». С проектами идей можно ознакомиться на сайте налапу.рф.