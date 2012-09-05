Отключение телеканала ТВi произошло по техническим причинам и могло быть спровоцировано самим телеканалом - президент ТМ «Триолан»

Киев. 5 сентября. УНИАН. Отключение телеканала ТВi в кабельной сети, работающей под маркой «Триолан», произошло по техническим причинам и могло быть спровоцировано самим телеканалом.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент ТМ «Триолан» Роман Сальников.

«20 июля 2012 года в сети компаний «Триолан» в 10 городах Украины был отключен сигнал телеканала ТВi. Телеканал был отключен физически инженерами, которые работали на станции нашей компании. Произошло вмешательство в нашу сеть чужих технически грамотных людей, которые смогли подкупить наших сотрудников и войти к нам в сеть», - сказал он.

В то же время, Р.Сальников отметил, что, по его мнению, «тут замешана политическая составляющая».

«Этот телеканал мог быть отключен непосредственно представителями либо телеканала, либо оппозиционных структур. Вероятнее всего, это была диверсия в преддверие выборов», - сказал он.

Р.Сальников сообщил, что специалисты провайдера пока выясняют технические причины отключения канала без участия специалистов ТВi, которые отвечают за выход сигнала.

«Если окажется, что проблема во входящем сигнале, мы сразу обратимся к представителям ТВi, чтобы с ними решить вопрос по доставке сигнала для включения телеканала», - сказал он.

В то же время, Р.Сальников отметил, что отключение телеканала ТВi не повлияло на работу кабельных операторов, работающих под маркой «Триолан», и не вызвало недовольства их аудитории.

«Никаких проблем не возникло из-за отключения канала. Из 100% звонков абонентов к нам только 0,01% были связаны с отключением телеканала ТВi. И вероятнее, что это были сами сотрудники телеканала», - сказал он.

Кроме того, Р.Сальников сообщил, что по данным собственного неофициального рейтинга телеканалов, который составляют операторы кабельных сетей, работающих под ТМ «Триолан», рейтинг телеканала ТВi «был достаточно низким».

«У нас проводятся собственные подсчеты. Они показали, что на сегодняшний день рейтинг ТВi в сети компаний «Триолан» в городах, где вещался ТВi, достаточно низкий, и он входит в последнюю двадцатку из 75 каналов, которые размещаются в аналоговой сети вместе с телеканалом «Погода», - сказал он.

Р.Сальников уточнил, что ТВi не входит в Универсальную программную услугу (УПУ) и не обязателен ко включению, поэтому, в связи с расширением перечня обязательных для трансляции в аналоговой сети каналов, «Триолан» рассматривал возможность отключения ТВi.

«Он не входит в число обязательных к трансляции государственных каналов. Так как канал является достаточно нерейтинговым, я думаю, это будет один из каналов, которые мы будем заменять. Даже если он будет включен, в ближайшее время он будет заменен теми телеканалами, которые были предложены нам как телеканалы, которые должны входить в универсальную программную услугу», - сказал он.

По словам президента ассоциации «Укртелесеть» Виктора Скрипника, проблема с трансляцией канала ТВi не носит общенационального характера.

«В Донецке в некоторых сетях убрали ТВi из аналога и поставили в цифровой формат. Каждый, кто имеет приемник, может его смотреть. Больше глобальных проблем не было», - сказал он.

По данным Р.Сальникова, услугами провайдеров кабельного телевидения под маркой «Триолан» пользуются более 300 тыс. абонентов в 11 городах Украины.

Как сообщал УНИАН, 20 июля пресс-служба ТBi заявила, что оператор кабельного телевидения «Триолан» без всяких предупреждений прекратил трансляцию телеканала.

Таким образом, ТBi теперь не могут смотреть жители 11 городов Украины: Днепропетровска, Донецка, Запорожья, Киева, Луганска, Одессы, Полтавы, Симферополя, Сум, Харькова и Чугуева.

24 июля директор оператора Вадим Сидоренко в интервью изданию «КоммерсантЪ – Украина» заявил, что телеканал ТВі в ближайшее время не будет восстановлен в сети кабельного оператора "Триолан". Из сети "Триолан" ТВі исчез 20 июля, как пояснил оператор — из-за технических проблем. По словам В.Сидоренко, вечером инженеры компании попытались восстановить вещание ТВі в Харькове - там оно прекратилось в апреле из-за поломки оборудования. "Но вместо этого инженеры отключили канал в 11 городах. Они не смогли исправить поломку и, чтобы занять частоту, вместо ТВі подключили БТБ", - рассказал директор "Триолана".

Возвращать ТВі в сеть в "Триолане" не намерены, сказал В.Сидоренко. Дело в том, что 11 июля Нацсовет по телевидению и радиовещанию обязал всех кабельных операторов ввести в свои социальные пакеты все каналы, получившие лицензию на цифровое эфирное вещание - это 32 канала, в том числе БТБ (раньше в соцпакет входило 16-19 каналов). "Теперь если мы заменим этот канал ТВі, у Нацсовета возникнет закономерный вопрос - почему мы убрали из сети обязательный канал, если он уже там был", - отметил В.Сидоренко. По его словам, вернуть ТВі можно, только договорившись с каким-то другим каналом. "Естественно, никто не захочет добровольно уходить из сети", - добавил он.

4 сентября Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что проведет мониторинг провайдеров программной услуги, которые должны транслировать телеканал ТВі в своих сетях.