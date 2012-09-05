«УДАР» начинает акцию «Люстрация власти» со сбора информации о фактах коррупции в регионах

Киев. 5 сентября. УНИАН. Партия «УДАР Виталия Кличко» сегодня начинает акцию «Люстрация власти», в рамках которой будет собирать информацию о фактах коррупции в регионах со стороны государственных служащих, прокуроров, судей, руководителей бюджетных организаций.

Об этом кандидат в народные депутаты от партии «УДАРа», бывший председатель СБУ Валентин Наливайченко сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, с 5 сентября в агитационных палатках «УДАРа» каждый гражданин, который сталкивался с проявлениями коррупции, может сообщить о них, заполнив специальный бланк и вбросив в урну с логотипом акции.

Партия «УДАР» составит список коррупционеров. 1 октября по а результатами акции состоится итоговая пресс-конференция, на которой будут обнародованы фамилии чиновников и руководителей, деятельность которых вызывает больше всего сетований у граждан.

По словам В.Наливайченко, на сегодняшний день ключевыми проблемами в борьбе с коррупцией является государственная коррупция и безответственность власти.

«Мы готовы и берем на себя ответственность стать центром антикоррупционной коалиции в новой Верховной Раде», - отметил В.Наливайченко.

По его словам, партия «УДАР» разработала и представит проект закона о создании независимого Антикоррупционного агентства, деятельность которого будет направляться общественным наблюдательным советом с квотным представительством независимых журналистов, правозащитников и представителей тех организаций, которые действительно способны бороться с коррупцией.

В.Наливайченко считает, что не может отдельно взятый орган, даже правоохранительный, преодолеть тотальную коррупцию в государстве.

«Функция борьбы с коррупцией должна перейти исключительно Антикоррупционному агентству. Когда сейчас борются с коррупцией 5-6 правоохранительных органов в государстве - результат противоположный», - считает он.

Кандидат в народные депутаты от партии «УДАР», бывший министр финансов Виктор Пинзеник отметил, что коррупция является главной причиной отсутствия продвижения в экономическом развитии Украины.

«Мы очень хотим, чтобы система администрирования налогов базировалась на том, чтобы налоговым проверкам подлежали только те, кто не платит налоги, то есть «маски-шоу» должны исчезнуть из нашей жизни», - сказал он.

Кроме того, по словам В.Пинзеника, в партии «УДАР» считают необходимым искоренить коррупционные схемы из экономической сферы, в частности, сделать прозрачной процедуру проведения тендеров.

Также, по мнению В.Пинзеника, в Украине чрезвычайно важно реализовать «грамотную, профессиональную административную реформу».

В свою очередь, кандидат в народные депутаты от партии «УДАР», бывший заместитель министра социальной политики Павел Розенко отметил, что цель акции «Люстрация власти» - «расшевелить» общество и внедрить идеологию тотального невосприятия коррупции.

«Мы будем доказывать обществу, что пока мы не преодолеем коррупцию в Украине, у нас никогда не будет высоких европейских уровней заработных плат и пенсий, поскольку средства государственного бюджета в первую очередь используются на самообогащение чиновников», - сказал он.