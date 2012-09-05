Политиков призывают перед выборами поехать на богомолье в Зарваницу и очиститься

Киев. 5 сентября. УНИАН. Народный депутат Украины Андрей Давыденко призывает политиков перед выборами поехать на богомолье в честь патриарха Иосифа Слепого и очиститься.

С соответствующим обращением он выступил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

А.Давыденко напомнил, что в начале сентября украинцы отмечают недели патриарха Иосифа Слепого. По убеждению депутата, в эти дни стоит вспомнить главный призыв патриарха к украинцам - призыв к единству. «Это завещание в равной мере касается каждого - и политика, и просто христианина», - подчеркнул он.

По словам А.Давыденко, всю свою жизнь патриарх Иосиф Слепой положил на реализацию своей большой мечты - достижение единства украинского народа. Для него духовное единство украинского народа было несомненным фактом и предпосылкой единства украинского народа. Патриарх верил, что Украинское государство состоится.

«Приближаются выборы, идет предвыборная агитация, и в это время очень многие мои коллеги поливают друг друга грязью. Я хотел бы призвать, чтобы мы соревновались идеями. В рамках этого было бы очень уместно, чтобы политики встретились во время богомолья. Я призываю политиков почтить память патриарха, присоединиться к богомолью, чтобы все мы стали чище и работали над единством нашего народа и развитием нашей независимой страны», - сказал А.Давыденко.

Депутат напомнил, что в этом году богомолье начнется 8 сентября на родине Иосифа Слепого - в селе Заздристь Теребовлянского района Тернопольской области, откуда паломники отправятся пешим крестным ходом в Марийский духовный центр в селе Зарваница. Всего богомольем пройдут 28 километров. Завершится оно вечером 9 сентября в Тернополе просмотром фильма о жизни патриарха.