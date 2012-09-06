Движение "Общее дело" зафиксировало почти 2 тысячи фактов грубого нарушения избирательного законодательства о проведении агитации

Киев. 6 сентября. УНИАН. Гражданское движение "Общее дело" в рамках мониторинга избирательного процесса в течение недели - с 30 августа по 6 сентября - зафиксировало почти 2 тысячи нарушений избирательного законодательства во время проведения кандидатами в депутаты агитационной кампании.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил координатор "Общего дела" Александр Данилюк.

"Активисты "Общего дела" выявили 1940 случаев грубого нарушения избирательного законодательства, среди них 947 случаев непрямого подкупа избирателей, 519 случаев злоупотребления властью или служебным положением и 474 случая нарушения порядка ведения предвыборной агитации", - сказал А.Данилюк.

По его словам, более 90% всех нарушений было совершено представителями и кандидатами от Партии регионов. "На втором месте - Коммунистическая партия Украины. На третьем - Народная партия, которая не осуществляет агитацию за себя, как за партию, однако есть много случаев, когда кандидаты, выдвинутые от Народной партии, тоже нарушали законодательство", - уточнил он.

"По УДАРУ и Объединенной оппозиции было менее двух десятков случаев", - сообщил А.Данилюк.

При этом координатор "Общего дела" отметил, что правоохранительные органы продолжают игнорировать эти факты, хотя Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность за нарушение избирательного законодательства.

А.Данилюк отметил, что наиболее распространенными нарушениями законодательства является привлечение Партией регионов государственных служащих к подкупу избирателей, давление на членов избирательных комиссий от оппозиции, а также использование системы откреплений для голосования на других избирательных участках. "Подобного масштаба использования административного ресурса в Украине не было с 2002 года", - считает он.

Кроме того, координатор "Общего дела" обратил внимание на нарушение законодательства относительно использования субъектами избирательного процесса средств из избирательных фондов. "На внешней агитации, в частности, в Киеве на внешней агитации не содержится каких-либо выходных данных, за счет каких средств она напечатана. Это фактически означает, что партии и кандидаты свою агитационную кампанию осуществляют за наличные, происхождение которых неизвестно. Это же касается и оплаты работы агитаторов. Но налоговая никакого учета этих средств не ведет", - сообщил А.Данилюк.