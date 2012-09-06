Результаты работы спецкомиссии подтверждают злоупотребления должностных лиц Федерации легкой атлетики – Сафиуллин

Киев. 6 сентября. УНИАН. Председатель Государственной службы молодежи и спорта Украины Равиль Сафиуллин заявляет, что результаты работы комиссии по проверке фактов правонарушений, совершенных должностными лицами штатных сборных команд Украины во время проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований по легкой атлетике, подтверждают злоупотребления с их стороны.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

“Подтверждается то, о чем говорили спортсмены”, – сказал председатель Госмолодежьспорта.

Как заявил Р.Сафиуллин, средства, которые выделялись на подготовку легкоатлетов, не доходили до них.

Он напомнил, что 3 сентября подписал приказ о создании спецкомиссии. Согласно приказу, комиссия на протяжении 10 дней должна осуществить проверку фактов возможных финансовых нарушений, совершенных во время проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований по легкой атлетике в 2011-2012 гг., и подать председателю службы ее результаты.

Кроме этого, на время проведения проверки от выполнения служебных обязанностей отстранен ряд работников штатных сборных команд Украины, которые отвечали за проведение учебно-тренировочных сборов и соревнований: государственный тренер Валерий Александров, главный тренер Александр Апайчев, старшие тренеры Павел Бардаков и Константин Степанцов, начальник команды Руслан Руссу.

Р.Сафиуллин сказал, что на данный момент проверка продолжается, и добавил, что официальный предварительный отчет о результатах ее работы должен появиться через 10 дней от момента ее создания, то есть 13 сентября.

Как сообщал УНИАН, ранее Р.Сафиуллин встретился с членами олимпийской сборной Украины по легкой атлетике, которые принесли коллективное письмо-жалобу в Госмолодежьспорта и выразили нарекания на возможные финансовые и другие нарушения во время проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований в 2011-2012 гг.

По словам председателя Госслужбы, тогда он ознакомил спортсменов с суммами, которые были выделены из бюджета на проведение тренировочных сборов, на спортивный инвентарь, на питание и тому подобное. По его словам, спортсмены были чрезвычайно удивлены, поскольку задекларированные расходы абсолютно не отвечают тому, что в действительности было сделано.