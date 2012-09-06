Канада профинансирует самую большую в ее истории миссию независимых наблюдателей за парламентскими выборами в Украине

Киев. 6 сентября. УНИАН Правительство Канады профинансирует самую большую в истории этой страны миссию независимых наблюдателей (Mission Canada) за выборами в Верховную Раду Украины, которые состоятся 28 октября.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН посол Канады в Украине Трой Лулашник.

В частности он отметил, что Mission Canada уже направила свыше 60 опытных долгосрочных наблюдателей в разные регионы Украины в канун октябрьских выборов. Следом за этой группой прибудут еще 365 краткосрочных наблюдателей в октябре. Дополнительно Канада посылает 10 долгосрочных и 60 краткосрочных наблюдателей в состав многосторонней миссии, которая формируется Организацией безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ).

Долгосрочные наблюдатели будут действовать в каждой из 24 областей Украины и в Автономной Республике Крым, городах Киеве и Севастополе. Их задача наблюдать за соответствием избирательного процесса с законами Украины и международными стандартами.

Кроме того, независимая канадская миссия будет сотрудничать с различными многосторонними миссиями, в то же время проявляя весомую независимую канадскую причастность к демократическому развитию Украины. Все долгосрочные наблюдатели от Mission Canada аккредитованы Центральной избирательной комиссией.

"Такое большое количество наблюдателей является отображением традиционных особых отношений, которые Канада всегда имела с Украиной, и еще раз подчеркивает нашу заинтересованность оказать любую возможную помощь для укрепления демократических процессов и институтов в Украине", - отметил Т.Лулашник.

"Многие наши наблюдатели происходят из украинско-канадского общества, владеют украинским и русским языками и имеют большой опыт наблюдения за выборами в других странах мира. Каждая команда состоит из двух лиц: мужчины и женщины, а их знание языка, страны, а также избирательный опыт тщательным образом проверялись. Мы предоставим независимое подтверждение относительно того, были ли избирательный процесс и голосование в Украине свободными и справедливыми", - отметила в свою очередь координатор долгосрочных наблюдателей от Mission Canada Анна Шиптур. Она добавила, что начальная группа наблюдателей уже находится в Украине больше месяца и провела консультации с основными заинтересованными сторонами в восточных, центральных и западных регионах Украины.

В мандат наблюдателей входит длинный перечень обязанностей, в частности: исследование функционирования и выполнения обязанностей со стороны избирательных комиссий, их готовность ко дню голосования; избирательная кампания; работа со СМИ; возможные избирательные споры и судебные дела. Все канадские наблюдатели подписали Кодекс поведения, а работа миссии будет руководствоваться общепринятыми международными принципами наблюдения за выборами.

"Мы заинтересованы в обеспечении того, чтобы воля народа была отражена в конечных результатах выборов", - сказал на пресс-конференции руководитель администрации миссии Тарас Залуский.

Миссия канадских наблюдателей надеется предоставить предварительный отчет украинскому и международному обществу и правительству Канады не позже, чем через 24 часа после закрытия избирательных участков. При этом промежуточные отчеты о результатах наблюдений долгосрочными наблюдателями будут подаваться регулярно на протяжении последующих двух месяцев.

Mission Canada была основана благодаря финансированию правительства Канады через Канадское агентство международного развития (КАМР), Министерство внешних дел и международной торговли Канады.