На Харьковщине введена в эксплуатацию новая газовая компрессорная станция

Премьер-министр Украины Николай Азаров торжественно открыл установку комплексной подготовки газа (УКПГ-2) дожимной компрессорной станции ДК «Укргаздобычи» на Юлиевском нефтегазоконденсатном месторождении в поселке Старый Мерчик Валковского района Харьковской области.

Во время торжественной церемонии Николай Азаров ознакомился с работой станции и поблагодарил работников за успешный запуск ее второй очереди.

«Я поздравляю вас от имени правительства с открытием второй уже в этому году дожимной станции на Харьковщине, которая позволяет нам решать проблемы, во-первых, увеличения добычи газа, что для нас очень важно, а самое главное – обеспечения энергетической независимости Украины. Введение в строй таких современных станций позволяет нам создавать не только новые рабочие места, но и увеличивать эффективность эксплуатации старых месторождений», - заявил на церемонии Премьер-министр.

Азаров также призвал иностранных инвесторов, принявших участие в реализации проекта, продолжать сотрудничество с украинскими партнерами.

«Давайте вместе продолжать эту работу. У нас впереди очень много задач, очень много вопросов проблемных, которые надо решать, и мы вас радушно на нашей земле примем, приглашаем и в дальнейшем активно участвовать в развитии экономики нашей страны», — отметил Премьер-министр.

Ожидается, что благодаря новой установке добыча газа на Юлиевском месторождении будет увеличена на 100 млн куб. м в год, а производство сжиженного пропан-бутана вырастет на 9,2 тыс. тонн в год.

В свою очередь Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко подчеркнул важность открытия данной установки.

«Это очень важный объект для нашей газовой отрасли. Символично, что мы его включили в работу сегодня – накануне Дня работников газовой промышленности. И это подарок от газовиков отрасли населению, поскольку газа, который здесь будет дополнительно добыт, достаточно для отопления среднего города. Это дополнительный вклад газовиков страны в энергетическую копилку державы», — заявил Министр.

Строительство установки осуществлялось «Укргаздобычей», которая владеет лицензией на разработку месторождения, совместно с компанией Misen Enterprises AB (Швеция), выступившей инвестором проекта. Оператором совместной деятельности выступило ООО «Карпатыгаз», дочерняя компания Misen Enterprises AB.

Новая установка оснащена двумя современными агрегатами Centaur 40 производства компании Solar (США).

Строительство новой компрессорной станции было осуществлено всего за 1 год. Инвестиции в ее строительство составили 240 млн гривен. Это один из крупнейших совместных проектов, реализованных с участием ДК «Укргаздобыча» и частных инвесторов.

Справка

Юльевское нефтегазоконденсатное месторождение расположено на территории Валковского и Харьковского районов Харьковской области. Месторождение открыто в 1987 году, в разработке с 1994 года. Введено в опытно-промышленную эксплуатацию в 1994 году. Извлекаемые запасы составляют 4 млрд куб м газа, 337 тыс. тонн конденсата и 413 тыс. тонн нефти. На месторождении пробурено 47 скважин.

Разработку месторождения проводит газопромышленное управление «Шебелинкагаздобыча» (филиал ДК «Укргаздобыча»).