Украина договаривается о 200 млн. евро кредита от ЕИБ на реабилитацию гидроэлектростанций

Украина и Европейский инвестиционный банк парафировали проекты Финансового соглашения между Украиной и ЕИБ и Проектного соглашения между ПАО «Укргидроэнерго» и ЕИБ с целью получения займа Банка в размере 200 млн. евро на реализацию проекта «Реабилитация гидроэлектростанций».

Парафирование соглашений состоялось по итогам официальных переговоров, прошедших с 3 по 7 сентября 2012 года в Люксембурге.

Согласно распоряжению Президента Украины Виктора Януковича от 23 августа 2012 делегацию Украины для участия в переговорах с ЕИБ возглавил директор Департамента стратегической политики, инвестиций и ядерно-энергетического комплекса Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Никита Константинов.

Общая ожидаемая стоимость проекта составляет 690 млн. евро, в том числе: за счет займа ЕБРР и ЕИБ - 400 млн. евро на паритетных условиях, остальное софинансирование - за счет ПАО «Укргидроэнерго».

В прошлом году состоялось подписание заемных соглашений с Европейским банком реконструкции и развития на 200 млн. евро.

Проект реабилитации гидроэлектростанций позволит обеспечить надежную эксплуатацию гидротехнических сооружений «Укргидроэнерго», повысить мощность гидроэлектростанций на 100 МВт с одновременным улучшением их экологической и технической безопасности, а также максимально эффективно использовать водные ресурсы.

В результате реализации данного проекта ожидается улучшение оперативной стабильности и надежности электроснабжения, увеличение регулирующих мощностей Объединенной энергосистемы, повышение эффективности и уровня безопасной эксплуатации ГЭС.