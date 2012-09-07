Руководство типографии «Вольф» заявляет о попытке захвата производственных мощностей

Киев. 7 сентября. УНИАН. Руководство всеукраинской типографии «Вольф» заявляет о противозаконной попытке захвата и демонтажа производственных мощностей.

Об этом руководитель филиальной сети компании «Вольф» Татьяна Петрик сказала на пресс-конференции в УНИАН.

Она сообщила, что в 2000 году компания начала сотрудничество с международной компанией «Х.», в результате которого было приобретено печатное оборудование данного производителя.

Однако в прошлом году, по словам Т.Петрик, после долгих лет успешного сотрудничества, типография «Вольф» столкнулась с давлением, оказываемым компанией «Х.».

«Не учитывая реалий развития полиграфического рынка страны, который пережил тяжелейший кризис и только начал подниматься с колен, компания «Х.» действует бескомпромиссно и, на мой взгляд, зачастую нарушая законодательство», – заявила руководитель филиальной сети компании.

По ее словам, типография «Вольф» работает в режиме «войны». Многочисленные судебные процессы, в том числе возбуждение уголовного дела против собственника бизнеса Игоря Вольфа, привели к срыву рабочего ритма, утрате части кадрового потенциала типографии из-за невозможности выполнять обязательства перед сотрудниками в полном объеме.

Приостановлено развитие филиальной сети, которая в общем объеме производства компании «Вольф» имеет ощутимое значение. Также проблемная ситуация в типографии, принудительная остановка производственных мощностей и постоянно оказываемое на компанию давление привело к потере до 30% заказчиков и существенному снижению оборота, сообщила Т.Петрик.

Она подчеркнула, что в последнее время на предприятие два раза приходили сотрудники исполнительной службы с целью отобрать одно из основных средств производства – находящуюся в собственности типографии офсетную печатную машину, на которую по решению суда был наложен арест.

По словам Т.Петрик, 4 сентября была предпринята попытка передать машину на ответственное хранение третьей стороне, и администрация типографии «Вольф» полагала, что в рамках реализации подобного делопроизводства мог начаться демонтаж машины с целью ее вывоза из типографии.

Т.Петрик заявила, что такие действия являются незаконными, поскольку на 14 сентября 2012 года назначено первое заседание суда, на котором, среди прочего, будет рассматриваться законность решения суда от 10 февраля 2012 года об аресте имущества и взыскании с типографии «Вольф» суммы, эквивалентной 2,2 млн долларов.

Руководитель филиальной сети компании добавила, что на сегодняшний день многие типографии уже лишились оборудования «Х.», среди которых - «Полиграфкнига», «СТ-Друк», «УкрДрук», «Макрос», «Гамильтониан» (Одесса), «Полиграфист» (Тернополь), «Полтавська друкарня». По словам Т.Петрик в «Полтавськой друкарне» после смерти владельца оборудование изъяли, проломав стену основного здания. В этой типографии до сих пор идут судебные тяжбы между наследниками и компанией «Х.».

*** Компания «Вольф» – один из лидеров полиграфического рынка Украины. Работает на рынке с 1995 года. В 2009 году было принято решение о развитии филиальной сети типографии. На сегодняшний день имеет представительства в Одессе, Харькове, Днепропетровске, Донецке, Запорожье, Львове.