Украинские дети передали немецким школьникам "Абетку моєї країни України"

Киев. 7 сентября. УНИАН. Ученики Скандинавской гимназии Киева сегодня передали своим ровесникам из Германии "Абетку моєї країни України", изданную на немецком языке в рамках проекта "ABC World".

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил автор проекта, директор издательства "Информ-Украина" Александр Помыткин.

"Мы предложили нашим детям написать азбуку об Украине для школьников из других стран. Теперь мы переходим к следующему этапу проекта – собираемся организовать в других странах аналогичное написание детьми азбуку об их странах от А до Я. В рамках проекта "ABC World" мы организуем Эстафету мира, то есть обмен такими азбуками между детьми разных стран мира", - сказал А.Помыткин.

По его словам, целью этого проекта является установление дружеских контактов между украинскими детьми с их ровесниками из других стран.

В свою очередь, соавтор проекта "ABC World" от Украины Сергей Ковтун добавил, что уже сейчас есть предварительная договоренность о сотрудничестве со скандинавскими странами. "В частности, с Норвегией, Данией и Финляндией", - уточнил он.

"Я считаю, что создание такой азбуки имеет большое значение для Украины. Я хочу, чтобы многие иностранные дети узнали о нашей стране, об обычаях, культуре, традициях", - сказала одна из победительниц-авторов "Абетки" Анна Гаган, которая учится в 9 классе Скандинавской гимназии Киева.

Немецкие школьники Ян Фельдхаузен и Аня Деген, которые первыми получили издание, поблагодарили авторов проекта за возможность больше узнать об Украине из "Абетки", составленной из произведений их украинских сверстников.