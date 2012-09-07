Представители общественных организаций обращаются в ПАСЕ за содействием в соблюдении прав нацменьшинств

Киев. 7 сентября. УНИАН. Председатель Гражданского конституционного конгресса Юрий Збитнев и председатель «сойма подкарпатских русинов» Димитрий Сидор обращаются с письмом к Президенту ПАСЕ Жан-Клоду Миньону с просьбой содействовать в соблюдении прав национальных меньшинств в Украине.

Об этом они сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

«Просим Вас, господин Президент, и в вашем лице представителей государств, входящих в ПАСЕ, Венецианскую комиссию, оказать содействие в соблюдении прав национальных меньшинств и коренных народов, проживающих на территории Украинского государства, признании их статуса и права на участие в управлении, способствовать в незамедлительном признании референдумов от 1 декабря 1991 года и 16 апреля 2000 года, прекращении политических преследований лидеров русинского движения», - говорится в письме.

Ю.Збитнев и Д.Сидор просят Президента ПАСЕ включить эти вопросы в повестку дня ближайшего заседания сессии ПАСЕ.

В письме отмечается, что принятый в преддверии осенних выборов закон «Об основах государственной языковой политики» «только обнажил вершину айсберга противоречий и вопросов, связанных с правами национальных меньшинств и коренных народов, проживающих на территории Украины», в частности речь идет о признании русинского языка и русинского народа как национальности.

«Как известно, по настоянию Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, в проект Закона Украины «Об основах государственной языковой политики» в перечень региональных языков внесен русинский язык. «Но уже сегодня начата кампания по отмене этого решения в части русинского, болгарского и румынского языков»,- говорится в письме.

Авторы письма отмечают, что проходящая в стране избирательная кампания и подготовка новой Конституции страны подняли ряд вопросов, касающихся фундаментальных прав коренных народов - права на жизнь, права на территорию, права на культурное развитие.

«Так, до сих пор юридически не признаны (не имплементированы) результаты референдума от 1 декабря 1991 года, в части: «Закарпатье - специальная самоуправляемая территория, и как субъект в составе Украины, который не входит ни в какие иные административно-территориальные образования», - говорится в письме. Авторы письма отмечают, что полностью проигнорированы результаты референдума от 16 апреля 2000 года, согласно которому, большинство граждан Украины проголосовало за сокращение численности депутатского корпуса и двухпалатный парламент, где нижнюю палату должны представлять представители различных регионов страны, в том числе и те, где компактно проживают национальные меньшинства. «Таким образом, в Украине не только игнорируются права национальных меньшин и коренных народов, но и грубо попираются конституционные права каждого гражданина на свободное волеизъявление через инструменты прямой демократии, что ставит под сомнение не только легитимность избирательной кампании, но и легитимность украинской власти», - отмечается в письме.

Ю.Збитнев напомнил, что на областном референдуме 1 декабря 1991 года 78% населения Закарпатья проголосовало за создание на территории Закарпатья «специальной самоуправляемой территории».

Он также сообщил, что Гражданский конституционный конгресс подписал соглашение с председателем «сойма подкарпатских русинов» Д.Сидором о сотрудничестве и подготовке конституционных изменений в интересах не только Украины в целом, но и возобновлению культурной, национальной идентичности русинов.

Как сообщал УНИАН, 19 марта 2012 года известный активист восстановления автономии Закарпатской области, протоиерей Украинской православной церкви Московского патриархата, лидер организации "сойм подкарпатских русинов" Димитрий Сидор приговорили к 3 годам тюрьмы условно за сепаратизм. В прокуратуре Закарпатской области сообщили, что 19 марта в Ужгороде состоялось заключительное судебное заседание по уголовному делу относительно посягательства на территориальную целостность Украины, возбужденному против протоиерея УПЦ МП Д.Сидора следственным отделом СБУ в Закарпатской области 5 декабря 2008 года. Закарпатский областной апелляционный суд приговорил Д.Сидора к 3 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 2 года, как и требовал прокурор.

Справка УНИАН. Русины - восточнославянская этническая группа, проживающая в основном в Закарпатской области Украины и на востоке Словакии. В энциклопедических изданиях русинов относят к украинцам. Часть самих русинов и русинских организации считают себя отдельным народом и выступают за расширение их прав.