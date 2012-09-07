В Буче Киевской области 11-13 сентября пройдет европейский турнир по спортивному парению

Киев. 7 сентября. УНИАН. 11-13 сентября в городе Буча Киевской области пройдет первый официальный турнир по спортивному парению – Кубок Европы-2012.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили организаторы мероприятия.

Почетный президент Международной федерации спортивного парения Олег Мищенко отметил, что МФСП была создана по инициативе Международной академии банного искусства, Ассоциации банного бизнеса Украины и известных российских и украинских активистов банного движения.

По его словам, МФСП была создана для популяризации лечебно-оздоровительных и омолаживающих возможностей парения в русской бане, пропаганды здорового способа жизни, а также нового вида спорта – спортивного парения.

О.Мищенко отметил, что с этой целью лучшие специалисты в области парения определялись на всевозможных фестивалях и соревнованиях, которые каждый раз по-новому назывались и по-разному оценивались жюри или судьями. О.Мищенко добавил, что ни одно из соревнований по банному мастерству не имело официального статуса, а парение в русской бане не признано видом спорта ни в одной стране мира.

О.Мищенко считает, что создание Международной федерации спортивного парения будет способствовать развитию национальных федераций, а также территориальных представительств на правах региональных отделений во всех странах, в которых культивируется банное движение.

Кроме того, создание центров подготовки спортсменов позволит повышать уровень профессионального мастерства всего банного персонала, будет способствовать повышению уровня уважения к профессии мастера банно-оздоровительных процедур, недопущению к работе банщика неподготовленных теоретически и практически людей, повышению общего уровня культуры парения и эффективности веничных процедур в парной. О.Мищенко отметил, что все эти мероприятия приведут к повышению общего уровня обслуживания в банных комплексах и будут способствовать возрождению лечебно-профилактических традиций русской бани.

Как сообщил председатель оргкомитета Кубка Европы 2012 года по спортивному парению Руслан Корган, также с целью развития и популяризации банного движения в странах Европы, пропаганды здорового образа жизни среди населения, повышения мастерства и выявления одаренных спортсменов Международная федерация спортивного парения организовывает соревнования по спортивному парению, которые состоятся с 11 по 13 сентября 2012 года в г. Буча Киевской области. В соревнованиях примут участие около 50 представителей ведущих банных клубов Украины, России, Беларуси, Литвы и Латвии, которые продемонстрируют технику парения, мастерство владения различными приемами веничного массажа, а также другие оригинальные методики оздоровительного воздействия на организм человека. По результатам соревнований будет определен лучший банщик – мастер банно-оздоровительных процедур Европы. В качестве приза победитель получит путевку в Финляндию.