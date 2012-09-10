Горбаль призывает председателя КГГА инициировать подписание меморандума о честных выборах с кандидатами, которые баллотируются в ВР в столице

Киев. 10 сентября. УНИАН. Народный депутат, кандидат в народные депутаты по 221-му избирательному округу Василий Горбаль призывает председателя КГГА Александра Попова выступить инициатором подписания меморандума о честных и прозрачных выборах со всеми кандидатами, которые баллотируются в одномандатных округах в столице.

Соответствующее обращение В.Горбаль обнародовал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он объяснил, что уже первые недели избирательной кампании в Киеве показали, что некоторые кандидаты не соблюдают нормы действующего избирательного законодательства. Зафиксированы случаи, когда «недобросовестные кандидаты вместо того, чтобы продвигать свою программу и искать поддержку киевлян благодаря своим личным и деловым качествам, делают ставку на банальный подкуп и пресловутый административный ресурс», - сказал В.Горбаль.

Кроме того, по убеждению В.Горбаля, существует реальная опасность того, что свободное волеизъявление граждан будет осложнено в результате давления на членов избирательных комиссий.

"Поэтому я обращаюсь к Александру Попову как председателю Киевской городской государственной администрации с настоятельной просьбой о наведении порядка в избирательном процессе и создании условий для проведения честных, демократических парламентских выборов и считаю необходимым, чтобы Киевская городская госадминистрация предложила всем кандидатам в депутаты в избирательных округах Киева подписать меморандум о проведении честной избирательной кампании и контролировала его соблюдение", - сказал В.Горбаль.

Он предлагает, чтобы КГГА обеспечила равные права для всех кандидатов в депутаты в части проведения агитации и доступа к средствам массовой информации; пресекала попытки давления на членов избирательных комиссий и использования административного ресурса в интересах определенных кандидатов; отслеживала ход избирательной кампании во всех округах в Киеве, обеспечивая, чтобы все кандидаты вели честную борьбу исключительно средствами, предусмотренными отечественным законодательством, и в соответствии с мировыми демократическими стандартами; обязалась сообщать о каждой замеченной попытке подкупа избирателей или административного давления в Центральную избирательную комиссию, правоохранительные органы, СМИ и общественности, отечественным и международным наблюдателям.

Кроме того, В.Горбаль считает, что столичная власть вместе с представителями СМИ и правоохранительных органов должна расследовать любые сообщения о попытках подкупа избирателей, а также обеспечивать четкую и прозрачную работу избирательных комиссий с целью недопущения искажения результатов выборов.

В.Горбаль предлагает подписантам меморандума неуклонно соблюдать Конституцию Украины, действующее законодательство, Закон «О выборах народных депутатов» на всех этапах избирательного процесса; вести открытую, честную борьбу и не прибегать к противоправным действиям как в отношении конкурентов, так и избирателей; не прибегать к использованию манипуляционных избирательных технологий; не распространять неправдивые сведения и недостоверную информацию о своих оппонентах; отказаться от любых форм подкупа и давления на избирателей, членов избирательных комиссий, средств массовой информации, представителей разных политических сил и бизнеса; всеми законными способами обеспечивать контроль за недопущением нарушений в ходе голосования.

Также В.Горбаль призывает общественных активистов и журналистов честно и беспристрастно отслеживать избирательный процесс, обнародовать все факты нарушения избирательного законодательства и максимально освещать подобные действия.

"Я и члены моей команды также обращаемся к политическим партиям, субъектам избирательного процесса: нести полную политическую ответственность за своих выдвиженцев, в случае грубого нарушения ими этики ведения предвыборной борьбы принимать решительные меры по отзыву таких кандидатов. А Центральную избирательную комиссию, окружкомы, участковые комиссии просим занять принципиальную и беспристрастную позицию и давать надлежащую правовую оценку нарушениям избирательного законодательства со стороны отдельных кандидатов и партий независимо от политического веса и идеологических вкусов", - сказал В.Горбаль.

По его словам, подписать предложенный им меморандум уже согласились около 20 кандидатов в депутаты, с которыми он общался.

"Именно выполнение меморандума может гарантировать наведение порядка в ходе избирательной кампании, в частности, не допустить использования административного ресурса", - подчеркнул В.Горбаль.