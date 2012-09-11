В Украине вводятся европейские правила





В субботу 8 сентября 2012 года в Киеве на пр. Бажана, 8 открылся первый гипермаркет торговой сети NOVUS, площадью 10 000 квадратных метров, показавший всем что такое европейские стандарты торговли.



Украина идет в Европу не только на словах. На главном событии этого лета Евро-2012 европейцы увидели, что Украина – прекрасная и самобытная страна, а украинцы несут европейские ценности. Цивилизованная инфраструктура продолжает развиваться и после Евро. Чему доказательство открытие гипермаркета NOVUS, который вводит европейские стандарты.

Чрезвычайный и полномочный посол Литовской Республики в Украине Петрас Вайтекунас: «Я рад, что литовские инвестиции удачно находят реализацию в Украине и приносят пользу людям обеих государств. Расширяя экономические отношения между нашими странами, в Украину приходят европейские стандарты бизнеса. Таким образом мы способствуем движению Украины к Европейской интеграции».

Генеральный директор ООО «Новус Украина» Игорь Ланда: «Наш первый в Украине гипермаркет демонстрирует главную идею NOVUS – мы инвестируем в покупателя. В его здоровье, в его комфорт, в экономию его времени и удовольствие от посещения магазина. Мы ломаем распространенный стереотип о том, что если в магазине чисто и красиво, значит там дорого. Наши магазины красивы, комфортны, оснащены высокотехнологичным оборудованием, мощным кондиционированием, большими парковками и предлагают много категорий товаров. Этим мы выделяемся. На этом строится наш бренд. Мы видим, что украинский покупатель готов это оценить».

Главная европейская ценность – человек. Правила европейской торговли гласят: «В первую очередь – покупатель».

Что говорит об этом NOVUS?



ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ: Высокотехнологичное инновационное оборудование, жесткая система контроля качества входящего сырья и товаров позволяют предлагать нашему покупателю только свежие продукты. Что для покупателя значит главное – здоровье.

КОМФОРТ: Расположение позволяет добраться из любой точки города за 20-30 минут; хорошая дорога, удобные заезды-выезды, как с пр. Бажана, так и с дач Осокорки и жилого массива; большая парковка. Чистый, светлый магазин. Логично расставленные товары и четко организованное пространство. Профессиональное обслуживание – быстро и приятно.

АССОРТИМЕНТ: Более 40 000 наименований товаров в 200 категориях. 10 категорий собственного производства, изготовленного на дорогом профессиональном оборудовании из отборного сырья в открытых для обозрения цехах: мясо, рыба, хлеб, сладости, копчености, горячие блюда, салаты и закуски, бочковое пиво, фреши. Почти 100 категорий непродуктовых товаров: бытовая техника, одежда, косметика, книги и фильмы, товары для дома, др. Несколько категорий здоровых товаров: фермерские молочные продукты и сыры, домашние куры, органические продукты. Цены на все товары мониторятся по специальной системе.



АТМОСФЕРА: Большое обозримое пространство, в котором легко дышится. Уютное кафе напоминает маленький европейский ресторан. Хорошее кондиционирование. Атмосферный дизайнерский интерьер. Так и хочется представить себе за стенами Европу, а себя – требовательным европейским покупателем.

Дополнительная информация:

Игорь Мельников

Media Relations Manager

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