Миссия наблюдателей ENEMO фиксирует ряд негативных тенденций во время избирательной кампании в Украине

Киев. 11 сентября. УНИАН. Миссия наблюдателей ENEMO фиксирует ряд негативных тенденций во время парламентской избирательной кампании в Украине.

Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН председатель миссии ENEMO в Украине Питер Наводны.

Заместитель председателя миссии ENEMO в Украине, руководитель по связям с общественностью Мая Миликич сообщила, что ENEMO - это международная миссия наблюдателей. По ее словам, миссия начала работу 23 июля с приезда четырех членов руководящей группы, а 35 наблюдателей прибыли в Киев 5 августа и после специального тренинга разъехались по регионам Украины.

Она сообщила, что пары наблюдателей работают на территории одной или двух областей и концентрируют внимание на регистрации кандидатов, образовании избирательных округов, проведении предвыборной кампании, на работе с жалобами и апелляциями, связанными с выборами.

По словам М.Миликич, миссия ENEMO в Украине проводится при поддержке Министерства иностранных дел Германии, правительств Великобритании, Нидерландов, США и Черноморского фонда регионального сотрудничества.

Как отметил П.Наводны, наблюдатели заметили ряд негативных тенденций во время избирательной кампании. По его словам, недавние решения операторов кабельных сетей запретить или ограничить вещание телеканала TВі в некоторых областях “вызывают серьезные опасения относительно уменьшения аудитории СМИ и сужения предложений различных политических взглядов перед выборами”.

Он добавил, что “похожее устранение «ТВ Капри» кабельным оператором из цифрового вещания было зарегистрировано в Донецкой области”.

По словам П.Наводны, “в Одессе двое журналистов подали в отставку с телеканала “МИГ” из-за давления со стороны местной власти, чтобы пропагандировать Партию регионов и ее кандидатов”.

П.Наводны считает “чрезвычайно важным для избирательного процесса, а также для избирателей Украины, чтобы СМИ имели свободу мнения и высказывания, и мы призываем органы власти, чтобы они сняли запрет и ограничения со СМИ, чтобы те могли свободно действовать и высказывать свое мнение”.

Как сказал П.Наводны, процесс регистрации кандидатов по партийным спискам в Центризбиркоме “был достаточно спокойным”, однако ряду мажоритарщиков было отказано в регистрации из-за “чрезвычайно сжатые сроки и непоследовательный процесс подачи документов”.

По мнению П.Наводны, “решение ЦИК о проведении единой жеребьевки для всех окружных избирательных комиссий не было целесообразным, лучше было бы провести жеребьевку в каждой избирательной комиссии отдельно, и тогда бы все политические партии были лучше представленные в ОИК”.

“Так называемые технические партии постоянно меняют своих представителей в ОИК, и это влияет на представительство в ОИК. Многие из выдвиженцев даже не знали об их выдвижении”, - добавил он.

По словам П.Наводны, миссия рекомендует ЦИК провести дополнительные тренинги для членов комиссий и “раздать учебные пособия для окружных избирательных комиссий”, поскольку не все хорошо ориентируются в новом избирательном законе.

В то же время П.Наводны отметил, что новый закон о выборах “расширил права отечественных беспартийных наблюдателей, а ЦИК способствует регистрации наблюдателей, и ее заседания являются открытыми для всех зарегистрированных наблюдателей и СМИ”.

Координатор долгосрочных наблюдателей ENEMO в Украине Элмир Самич отметил, что “напряжение между политическими объектами возросло во второй половине августа”.

“Почти все наши наблюдатели сообщают, что новый закон о языке используется в качестве инструмента мобилизации избирателей”, - сообщил он.

По словам Э.Самича, “существуют определенные физические препятствия в проведении предвыборных митингов”.

Он прибавил, что “о злоупотреблении административным ресурсом известно из многих регионов”. “Часто проекты местной власти, финансированные из государственного бюджета, представлены как собственные достижения кандидатов, например, строительство дорог”, - прибавил он.

Как сказал Э.Самич, такие случаи чаще всего фиксируются среди кандидатов от Партии регионов.

Э.Самич также сообщил, что независимые и оппозиционные кандидаты жалуются на то, что “их запугивают налоговые инспекции”. “Количество таких случаев вызывает нашу глубокую обеспокоенность, и ENEMO призывает местную власть, и политические партии, и кандидатов отказаться от злоупотребления общественными ресурсами для того, чтобы пропагандировать свою кандидатуру или проводить предвыборную кампанию”, - отметил он.

Наблюдатели ENEMO в пресс-релизе, который был распространен на пресс-конференции, отмечают, что получили “многочисленные сообщения о подкупе избирателей различными политическими партиями и кандидатами. Наблюдатели ENEMO не смогли проверить эти нарушения из-за их характера. Тем не менее, количество претензий вызывают серьезную обеспокоенность, и ENEMO хотела бы призвать всех политических участников воздержаться от использования незаконных методов агитации, в частности, подкупа избирателей”.

По словам М.Миликич, миссия сделает итоговый отчет в октябре относительно прохождения избирательной кампании в Украине.