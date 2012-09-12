Кандидат-мажоритарщик Игорь Опадчий просит КС растолковать норму закона о голосовании избирателей за пределами своего округа

Киев. 12 сентября. УНИАН. Кандидат в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 215 (г. Киев) Игоьб Опадчий, который баллотируется от партии УДАР, обратился с представлением в Конституционный суд Украины с просьбой официально растолковать п. 3 ст. 7 Закона "О Государственном реестре избирателей", норма которого позволяет избирателям, в случае временного изменения избирательного адреса, избирать в другом округе депутатов как по партийным спискам, так и депутатов-одномандатников.

Об этом И.Опадчий сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Голосование за мажоритарных кандидатов в другом округе не отвечает Конституции Украины в части равенства и свободы пассивного и активного избирательного права. Я как кандидат лишен возможности агитировать среди таких избирателей, не зная местонахождения таких людей", - сказал И.Опадчий.

При этом кандидат в депутаты напомнил, что Конституционный суд уже выносил решение относительно особенностей голосования избирателей в зарубежном избирательном округе. "Именно в этом решении суд запретил избирателям, которые будут голосовать за рубежом, голосовать за мажоритарщиков, то есть они будут голосовать только по партийным спискам", - отметил он.

И.Опадчий также сказал, что уже сейчас в некоторых округах наблюдается большая активность избирателей по смене своего избирательного адреса. "Действующее законодательство позволяет голосование приезжему человеку, который не имеет никакого отношения к округу, не знает программ кандидатов, не знает проблем округа. В случае массового подвоза людей, а у нас есть сведения о том, что планируется в некоторых округах массовый подвоз избирателей, это может существенно исказить волеизъявление территориальной общины в пользу такого кандидата", - сказал кандидат-мажоритарщик.

В частности, по его словам, в округе № 215 "один из кандидатов, владелец крупной сети супермаркетов, планирует привезти в округ всех своих работников". "Таким образом, эти 10 тысяч человек могут решить судьбу столичных жителей в округе", - считает И.Опадчий.

"Я подал конституционное обращение с целью предупреждения злоупотреблений на выборах в части голосования в одномандатных округах. И призываю Верховную Раду, ЦИК и Конституционный суд как можно скорее привести в порядок законодательство в этой сфере, чтобы не дать возможности поставить под сомнение выборы как таковые", - сказал кандидат-мажоритарщик.

Как сообщал УНИАН, в одномандатном избирательном округе № 215 (г. Киев) баллотируются в Верховную Раду Украины 15 кандидатов, в том числе заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевского городского совета, владелец крупной сети супермаркетов Галина Герега.