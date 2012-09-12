Миссия БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению на выборах официально объявила о начале работы в Украине

Киев. 12 сентября. УНИАН. Миссия Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ по наблюдению на парламентских выборах официально объявила о начале работы в Украине.

Об этом председатель Миссии БДИПЧ ОБСЕ Одри Френсис Гловер сообщила на пресс-конференции в УНИАН.

Она напомнила, что миссия прибыла по приглашению МИД, и такое заблаговременное приглашение позволяет наблюдать за избирательным процессом, как до дня голосования, так и после дня выборов.

"Демократия - это непрерывный процесс, и выборы, и наблюдения за выборами играют очень важную роль в ее развитии", - отметила О.Гловер.

По ее словам, основа команда – 20 человек - прибыли в Украину в понедельник, 10 сентября, еще 90 долгосрочных наблюдателей прибудут на будущей неделе. Эти 110 наблюдателей представляют 35 стран мира.

О.Гловер отметила, что Миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и Координатор проектов ОБСЕ в Украине работают отдельно в рамках своих мандатов.

Также страны - члены ОБСЕ должны направить в Украину около 600 краткосрочных наблюдателей, которые прибудут накануне дня выборов, и будут наблюдать за процессом голосования, подсчетом голосов и объявлением результатов. Они будут работать во всех регионах Украины.

"Мы будем оценивать будущие выборы с точки зрения их соответствия международным принципам демократических выборов, обязательств, а также соответствия украинскому законодательству", - отметила глава миссии.

По словам О.Гловер, наблюдатели будут следить за предвыборной кампанией, освещением ее в СМИ, соблюдением избирательного законодательства, работой избирательных и соответствующих государственных органов и решениями споров, которые возникают во время кампании.

В ходе наблюдения члены миссии проведут встречи с представителями органов власти и политических партий, а также с кандидатами в народные депутаты и представителями гражданского общества, средств массовой информации и международного содружества.

В день выборов наблюдатели будут следить за открытием избирательных участков, ходом голосования, подсчетом голосов и подведением итогов выборов на всех уровнях.

В день голосования Миссия БДИПЧ ОБСЕ объединит усилия с делегацией Парламентской ассамблеи ОБСЕ и другими парламентскими ассамблеями.

На следующий день после выборов Миссия сделает заявление с предварительными выводами. Наблюдатели планируют предоставить два промежуточных отчета по результатам наблюдения, а также окончательный отчет, который будет обнародован в течение двух месяцев после дня голосования.