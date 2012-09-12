Миссия БДИПЧ ОБСЕ в своих заключениях учтет рекомендации ПАСЕ и Европарламента относительно Тимошенко и Луценко

Киев. 12 сентября. УНИАН. Миссия Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ по наблюдению на парламентских выборах будет учитывать в своих заключениях рекомендации резолюций ПАСЕ и Европарламента относительно бывших премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и министра внутренних дел Юрия Луценко.

Об этом председатель Миссии БДИПЧ ОБСЕ Одри Френсис Гловер сообщила на пресс-конференции в УНИАН, комментируя отказ ЦИК регистрировать Ю.Тимошенко и Ю.Луценко кандидатами в народные депутаты.

Она заметила, что равенство возможностей является необходимой предпосылкой демократических выборов. "Действительно, нас очень интересует, как будут развиваться эти события. Мы ознакомились с резолюциями ПАСЕ, Совета Европы, Европейского парламента, и мы будем учитывать этот факт при подготовке наших заключений», - отметила О.Гловер.

Также О.Гловер заметила, что наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ внимательно будут отслеживать факты применения административного ресурса, подкупа избирателей и тому подобное. «Административный ресурс и его использование будет в центре нашего внимания, и с помощью 90 долгосрочных наблюдателей, которые вскоре прибудут и будут работать по всей территории Украины, этот вопрос будет освещаться и учитываться в наших заключениях», - добавила руководитель миссии.

Кроме того, по словам О.Гловер, в центре внимания миссии будет ситуация со СМИ, в том числе с телеканалом ТВі. «Этому вопросу также будет уделяться много внимания в ходе работы нашей миссии. Мы всегда уделяли внимание этим проблемам, у нас отдельный эксперт по вопросам СМИ, который вместе со своими помощниками будет готовить оценку работы СМИ в ходе избирательного процесса», - сказала она.

Отвечая на вопрос, может ли негативное заключение миссии БДИПЧ ОБСЕ относительно выборов повлиять на то, что Украина будет лишена права в 2013 году председательствовать в ОБСЕ, О.Гловер заметила, что пока об этом говорить рано. «Мы все с нетерпением ждем председательства Украины в ОБСЕ, но в ближайшее время может состояться очень много событий, и мы не можем каким-то образом комментировать, как они повлияют на этот процесс», - отметила руководитель наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, 26 января на сессии в Страсбурге Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию “Функционирование демократических институтов в Украине”.

Ассамблея, в частности, призвала Украину немедленно провести конституционную реформу с учетом заключений Венецианской комиссии, а также выразила обеспокоенность несовершенством нового закона о выборах в Украине.

Кроме того, ПАСЕ выразила обеспокоенность состоянием здоровья заключенных Ю.Тимошенко, Ю.Луценко. Также ПАСЕ выступила за отмену обвинений членам бывшего украинского правительства.

При этом ПАСЕ не исключила применения санкций к Украине за невыполнение своих требований.

Президент Украины Виктор Янукович сформировал рабочую группу, которая должна работать над воплощением рекомендаций, изложенных в резолюции ПАСЕ.

24 мая Европарламент призвал Украину немедленно освободить бывших должностных лиц, осужденных по политическим мотивам. При этом евродепутаты призвали Украину определиться с судьбой осужденных оппозиционеров до начала предвыборной кампании.