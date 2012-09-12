Защитники животных требуют от Минэкологии запретить использование фосфида цинка для уничтожения бездомных животных

Киев. 12 сентября. УНИАН. Защитники животных требуют от Министерства экологии и природных ресурсов Украины запретить использование фосфида цинка для уничтожения бездомных животных, в противном случае они обещают подать судебный иск за нарушение природоохранного законодательства и международных договоренностей.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Ася Серпинская.

По ее словам, Украина остается единственным государством среди стран ЕС, а также СНГ, где используется для уничтожения бездомных животных фосфид цинка.

«Украина остается единственной европейской страной, где этот яд используется», - сказала она, отметив, что этот яд имеет не только крайне негативные последствия для животных, которые поедая ядовитую пищу, умирают в течение нескольких часов, испытывая ужасные страдания, но и влечет за собой отравление домашних животных и людей. «За последние два года защитники пытаются убедить властные структуры запретить это вещество, однако оно продолжает ввозиться на территорию Украины и бесконтрольно реализовываться под видом различных названий ядовитых компонентов», - сказала А.Серпинская. Она отметила, что этот яд «берется на вооружение» как работниками санитарно-эпидемиологических служб, так и работниками коммунальных предприятий.