Ряд политиков и общественных деятелей не верят в принятие нынешним парламентом изменений к языковому закону

Киев. 13 сентября. УНИАН. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко не верит в возможность принятия нынешней Верховной Радой изменений к Закону «О принципах государственной языковой политики», которыми были бы ликвидированы риски для функционирования украинского языка в государстве, его государственного статуса.

Об этом он сказал во время круглого стола в УНИАН на тему: “Как противодействовать акту Кивалова-Колесниченко?”.

По словам В.Огрызко, становится понятно, что “нас просто разыгрывают”.

“Это типичная игра. Группа украинских научных работников убеждала Президента Украины Виктора Януковича, что нельзя такой закон подписывать, но закон на следующий день был им подписан. Теперь начались разговоры о том, что он будет усовершенствован, но фракция Партии регионов говорит, что они не собираются этого делать. Следовательно, с нами играются, нам обещают, но этот парламент никаких решений в этом плане принимать не будет”, - отметил В.Огрызко.

Он сообщил, что Украинская платформа “Собор” предлагает общественным организациям и гражданам подписать с кандидатами в народные депутаты от этой политической силы взаимные обязательства защищать украинский язык.

По словам В.Огрызко, также подготовлен проект административного иска о признании незаконными действий Верховной Рады и Президента Украины во время принятия и подписания языкового закона.

Он подчеркнул необходимость обращения в суды с такими заявлениями всех, кого беспокоит судьба украинского языка.

Профессор кафедры украинского языка Национального университета “Киево-Могилянская академия” Лариса Масенко подчеркнула, что все те решения, “которые срочно приняли ряд областных и городских советов востока и юга Украины (речь идет о признании русского языка региональным - УНИАН) свидетельствуют о том, что украинский язык как государственный вытесняется, то есть ликвидируется на этих территориях”.

По ее словам, “практику русификации современного Донбасса хотят перенести на всю Украину”.

Как считает философ, антрополог, старший научный сотрудник Института народоведения НАН Украины Роман Кись, “опасность данного закона заключается в том, что не только украинский язык, но и вещание как живой процесс общения вытесняется на окраины, на задворки общественного бытия”.

Поэт, переводчик, дипломат Рауль Чилачава во время круглого стола отметил, что если бы в Украине “гражданское сопротивление в защиту украинского языка было активнее, власти должны были бы больше прислушиваться к мнению общества, чего они на сегодняшний день не делают”.

По его словам, в Украине сегодня есть “по крайней мере, три языка, на которые может распространяться Хартия региональных языков, - это крымчаки, караимы, и может быть крымскотатарский язык как язык репрессированного народа”.

“Остальные языки в Украине не нуждаются ни в какой государственной защите”, - сказал Р.Чилачава. По его убеждению, языковой закон направлен на уничтожение украинского языка.

По словам скрипача, композитора, культуролога, педагога и общественного деятеля Кирилла Стеценко, языковой закон - “это политическая спекуляция”, которая “лежит в предвыборной тактике и в стратегической угрозе национальной безопасности в результате внешнего управления Украиной, поскольку здесь разыгрываются далекоидущие планы фактически разделения Украины и ее аннексии по частям”.

“Однако диктатура не проходит в тех странах, где народ уже имеет опыт свободной жизни, где есть свободное информационное пространство”, - считает он.

Координатор общественного движения «Украинский дом», участница голодовки против подписания языкового закона Оксана Неживенко подчеркнула, что нынешние власти не прислушивались к тем людям, которые голодали возле Украинского дома.

Она подчеркнула необходимость продолжения протестов.

По ее словам, сейчас ряд инициатив воплощаются в жизнь: патронат над учителями украинского языка, то есть проведение лекций, обмен мнениями на актуальные темы, стихотека – проект, благодаря которому через любовь к украиноязычной поэзии распространяется украинский язык в массы, а также проект об использовании в быту украинского языка.

О.Неживенко сообщила, что когда в супермакетах видит надписи названий продуктов на русском языке, то пишет жалобы.

По ее словам, если такое движение будет массовым, то можно будет многого достичь в распространении украинского языка.

Как сказала координатор акции “Укрдім. Нова хвиля” Алина Бондарь, под Украинским домом продолжается акция, которая началась 18 июля. По ее словам, те, кто принимает участие в акции, понимают, что “апеллировать к власти бесперспективно”, но своим протестом они пытаются показать людям, что если “они чем-то не довольны, то они могут выйти на улицу” и получить поддержку единомышленников.

По словам А.Бондарь, 9 сентября “было совершено нападение на наш лагерь, а это свидетельствует о том, что если мы кому-то мешаем, то значит, мы уже противодействуем языковому закону”.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла Закон «О принципах государственной языковой политики», что вызвало волну протестов по всей Украине.

Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

Закон позволяет использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в этом регионе разговаривает не менее 10% жителей.

10 августа закон вступил в силу.

После подписания закона Президент Украины Виктор Янукович поручил создать рабочую группу при Кабинете министров по вопросам подготовки системных предложений относительно совершенствования законодательного обеспечения применения языков в Украине. Председателем рабочей группы по подготовке новой редакции закона о языках является вице-премьер-министр – министр здравоохранения Раиса Богатирева.