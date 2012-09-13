Общественные активисты возле ЦИК начинают акцию с требованием пересмотреть решение относительно формирования окружных избиркомов

Киев. 13 сентября. УНИАН. Возле здания Центральной избирательной комиссии общественные активисты сегодня намерены начать бессрочную акцию протеста с требованием пересмотреть решение о формировании окружных избирательных комиссий.

Об этом координатор гражданского движения "Спільна справа" Александр Данилюк сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

“Сегодня стартует акция протеста под Центральной избирательной комиссией. Ее требования касаются того, что должен быть другой подход к формированию участковых избирательных комиссий, который бы был сбалансированным. И должен быть пересмотрен результат жеребьевки по ОИК, потому что по-сути уже не нужно ожидать результатов (голосование на парламентских выборах) 29 октября – уже сегодня можно сказать смело, что выборы сфальсифицированы”, - заявил А.Данилюк.

По его словам, в течение недели организация провела исследование и установила, что в окружные избирательные комиссии вошли люди, подавляющее большинство которых “каким-то образом имеют отношение к Партии регионов”, и таким образом можно считать, что сформированы они с целью создания неправомерного преимущества на выборах для Партии регионов и ее сателлитов. А.Данилюк утверждает, что в окружных избирательных комиссиях или вообще нет представителей оппозиционных партий, или их очень мало.

“Та информация, которая есть у нас в распоряжении, свидетельствует о том, что абсолютное большинство членов комиссий, которые подавались от всех политсил, кроме парламентских оппозиционных фракций являются ангажированными и афилированными с Партией регионов или с ее политическими союзниками. У нас есть этому подтверждение. По сути можно говорить, что есть два-три человека в каждой окружной избирательной комиссии, которые не ангажированы Партией регионов и ее союзниками, но даже по этим представителям – и мы предоставим доказательства - ведется определенная работа, чтобы или подкупить их, или исключить из состава комиссии”, - заявил А.Данилюк.

По информации А.Данилюка, сегодняшняя акция общественных активистов, которая должна начаться возле ЦИК в 16.00, инициирована в Донецкой области и была поддержана "Спільною справою". Он привел пример, что в Донецкой области отдельные люди от разных политических сил уже свыше 10 лет становятся председателями избирательных комиссий или их заместителями, что ставит под сомнение честность жеребьевки в ЦИК относительно формирования ОИК.

“В комиссии поданы или представители школ, или работники государственных предприятий, или работники коммунальных предприятий, или представители тех предприятий, которые принадлежат представителям Партии регионов. А если обратить внимание - там огромное количество людей, которые просто не работают, временно безработные. И мы выясняем, что эти безработные люди буквально несколько месяцев назад спокойно работали чиновниками в местных государственных администрациях”, - заявил А.Данилюк, добавив, что такая ситуация сложилась в частности в 50-м избирательном округе в Донецкой области.

По словам другого участника пресс-конференции, члена политсовета Союза анархистов Украины Артема Коваленко, его однопартийцы обнаружили, что в ОИК от союза вошли люди, кандидатуры которых не утверждал политисполком. “На сегодняшний день мы проводим внутреннее расследование. Рассматриваем версии: измена в рядах нашей организации; подмена документов или Центральной избирательной комиссией, или где-то по пути к ней; технические ошибки местных организаций. Теперь результат расследования – по четырем округам подготовлены документы в Генпрокуратуру и сегодня уже зарегистрировали заявление о том, чтобы осуществили проверку, как вышло, что в ОИК 107, 220, 222 и 64 округов оказались люди, которых не подавали члены политисполкома и даже не обсуждали”, - заявил А.Коваленко, добавив, что внутренняя проверка продолжается.

“Мы надеемся, что уже сегодня нам удастся встретиться с представителями ЦИК для того, чтобы донести к ним эти данные, которых возможно они не знают, и надеемся, что они будут поражены не меньше, чем мы”, - сказал А.Данилюк.

Как сообщал УНИАН, 24 августа в ЦИК состоялась жеребьевка относительно партийного представительства в 225 окружных избирательных комиссиях.

По результатам жеребьевки ОИК сформированы из представителей 19 непарламентских партий, которые принимают участие в выборах, и пяти парламентских партий.

В частности, в каждой из 225 ОИК представлены непарламентские политические партии: «Молодежь к власти», «Украина – Русь единая», «Народно-трудовой союз», «Братство».

В то же время в состав ни одной ОИК не попал ни один представитель партий «УДАР Виталия Кличко» и «ВО «Свобода».