В Киеве 25 сентября состоится форум национально-патриотических сил в защиту украинского языка

Киев. 17 сентября. УНИАН. 25 сентября в Киеве, в помещении Союза писателей, состоится Всеукраинский форум национально-патриотических сил «Защитим язык – сохраним Украину!».

Об этом председатель Всеукраинского общества «Просвита» имени Тараса Шевченко Павел Мовчан сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

Организаторы приглашают на форум всех, в том числе правительственных чиновников, политиков, но в основном на мероприятии будут представлены общественные организации.

По его словам, форум состоится в помещении Союза писателей, поскольку руководители больших помещений, в том числе Украинского дома, Дома учителя, отказали в аренде залов.

Говоря о форуме, П.Мовчан заметил, что несколько недель назад инициативная группа, которая состояла из представителей общественных организаций и творческих союзов, высказалась за необходимость проведения форума национально-патриотических сил относительно ситуации с украинским языком.

"Нужно акцентировать внимание на процессе, который остается как бы на периферии общественного процесса, - языковой проблематике. Вы знаете, принцип домино работает - имплементация закона «К-К» («Об основах государственной языковой политики», разработанного депутатами-«регионалами» Вадимом Колесниченко и Сергеем Киваловым - УНИАН) продолжается, и вроде бы оно и нормально. Кто-то приезжает к Украинскому дому - голодает, кто-то повязки вешает... Но все это демонстрирует вялость сопротивления политических сил, которые декларировали, что будут защищать язык", - отметил П.Мовчан.

По его словам, среди прочего, на форуме планируется представить законопроекты, которыми вносятся изменения в действующий закон о языках, в том числе проект депутата Сергея Головатого.

Также оргкомитет предложит участникам форума принять обращение к украинскому народу. П.Мовчан сообщил, что в проекте обращения содержится призыв "не дать ни одного голоса правящей коалиции, которая замахнулась на язык".

"Будем осознавать эту угрозу. И не допустим реализации этого сатанинского замысла", - процитировал слова из обращения П.Мовчан.

"Покушение на язык - это покушение на жизнь украинской нации, которая не покорилась оккупантам разных мастей на протяжении веков. Нынешние украиноненависники, которые разграбили Украину, в стенах Верховной Рады и на Банковой, вместо того, чтобы заботиться о своем народе, выполняют политические заказы чужого государства", - добавил П.Мовчан.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла закон «Об основах государственной языковой политики», что вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

Закон позволяет использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в данном регионе разговаривает не менее 10% жителей.

10 августа закон вступил в силу.

После подписания закона Президент Украины Виктор Янукович поручил создать рабочую группу при Кабинете министров по вопросам подготовки системных предложений относительно совершенствования законодательного обеспечения применения языков в Украине. Председателем рабочей группы по подготовке новой редакции закона о языках назначена вице-премьер-министр – министр здравоохранения Раиса Богатырева.

С 10 августа ряд городских и областных советов приняли решение относительно предоставления русскому языку статуса регионального.