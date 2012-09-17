В Киеве кандидаты-мажоритарщики создали "Территориальную платформу Украины" и призывают коллег присоединиться к ним

Киев. 17 сентября. УНИАН. Кандидаты в народные депутаты Украины Елена Билинская (одномандатный избирательный округ № 222, Киев) и Сергей Панченко (округ № 223, Киев) подписали меморандум об объединении в "Территориальную платформу Украины" и призвали других кандидатов-мажоритарщиков присоединиться к ним.

Об этом Е.Билинская и С.Панченко сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Произошло так, что авторитет власти и доверие к ней упали до самого низкого уровня за все годы независимости. То же следует сказать и о так называемой оппозиции, которая недавно уже была при власти, скомпрометировала себя, а сейчас опять стремится стать властью и "взять реванш". Почти никто из украинцев сегодня не верит в то, что и власть, и оппозиция стремятся решить проблемы в обществе", - сказал С.Панченко.

По его мнению, приход к власти новых людей без изменения системы управления проблему также не решит. "Мы предлагаем решение проблем через утверждение народовластия, предоставление обществу реальной власти на местах, а также через создание общества как субъекта хозяйствования», - подчеркнул он.

В свою очередь Е.Билинская сообщила, что к этой платформе готовы присоединиться еще 12 кандидатов, которые баллотируются путем самовыдвижения в одномандатных избирательных округах. "В настоящее время ведется переговорный процесс", - уточнила кандидат.

По ее словам, "Территориальная платформа Украины" после избрания в парламент намерена инициировать принятие новых законов, которое будет регулировать механизм проведения референдума, создание механизма общенародного контроля за действиями власти и отзыва депутатов или руководителей местных властей. "Мы, как практики, видим решение сложных вопросов экономического и общественного развития нашего государства", - подчеркнула Е.Билинская.

Справка УНИАН. Е.Билинская баллотируется в депутаты по одномандатному избирательному округу № 222 (Соломенский район, Киев), в котором один из наивысших уровней конкуренции. В этом округе на депутатский мандат претендуют 23 кандидата, в том числе представитель Партии регионов Максим Луцкий, представитель "Батькивщины" Дмитрий Андриевский, представительница партии "УДАР" Рена Назарова и другие.

С.Панченко баллотируется в Верховную Раду Украины по одномандатному избирательному округу № 223 (Шевченковский район, Киев). В этом округе за депутатский мандат соревнуются 25 кандидатов, в том числе выдвиженец партии "Руський блок", журналист Олесь Бузина и еще четыре журналиста, в том числе Наталия Розинская, Игорь Луценко, а также почетный председатель организации "Кияни передусім!" Виктор Пилипишин.