Пострадавшие инвесторы надеются на отмену Киевсоветом решения о присвоении земучастку на улице Ереванской статуса сквера

Киев. 17 сентября. УНИАН. Пострадавшие инвесторы надеются на отмену Киевсоветом решения о присвоении земельному участку на улице Ереванской, 18-а в Соломенском районе Киева, ранее отведенного под строительство жилого дома, в котором они купили квартиры, статуса сквера. Инвесторы просят киевские власти передать землю созданному ими кооперативу для решения вопроса о строительстве дома.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила представитель инициативной группы пострадавших инвесторов Анна Липовенко.

По ее словам, инвесторы обратились в Киевсовет с просьбой отменить данное решение.

«Мы надеемся, что разберутся и это решение отменят. Киевский городской совет в данном случае должен определить, что более приоритетно — или достраивать дом, в который были вложены деньги, или же отдать его под сквер. Я думаю, что здесь более приоритетными есть интересы жителей на то место, которое никогда не было сквером», - сказала А. Липовенко.

Она добавила, что в случае отмены решения и предоставления земельного участка кооперативу для достройки жилья, конфликт на данном этапе будет исчерпан. «Если же нет, конечно, будут обращаться инвесторы во все инстанции, в частности, и к Президенту, и в суды, и в Верховный суд, и в Европейский суд», - подчеркнула представитель инициативной группы.

Представитель инициативной группы пострадавших инвесторов Алексей Соловьев пояснил, что строительство 22-этажного жилого дома на Ереванской, 18-а по заказу СБУ должно было начаться в 2005 году, а ввод в эксплуатацию — в конце 2007 года. Вместе с тем застройщик к концу 2007 года даже не вырыл котлован на участке, однако привлек на строительство дома около 17 млн грн от более 30 семей.

А. Соловьев сообщил, что в конце 2007 года участок был передан другому застройщику, который также не начал строительство дома.

По его словам, СБУ также считает себя пострадавшей стороной, поскольку не получила в доме 14% квартир, предназначавшихся для их работников.

А. Соловьев отметил, что в 2012 году участок был передан Киевсовету, поскольку срок его аренды истек. При этом 12 июля т.г. на сессии Киевсовета было принято решение о присвоении участку статуса сквера.

Представитель инициативной группы пострадавших инвесторов Сергей Москаленко сообщил, что инвесторы создали обслуживающий кооператив, который подал в Киевсовет ходатайство на предоставление разрешения на разработку проекта землеустройства на земельном участке на Ереванской, 18-а.

«Отвод участка под строительство нашему кооперативу — это последний шанс без помощи государства, за собственные средства и своими силами решить этот вопрос», - добавил он.

С. Москаленко отметил, что инвесторы обеспокоены решением присвоить участку статус сквера, поскольку оно перечеркивает последнюю возможность защитить свои права и получить жилье.

Он добавил, что СБУ своим письмом заверило пострадавших инвесторов, что передает Киевсовету земучасток с той целью, чтобы кооператив мог его получить и работать дальше.

С. Москаленко считает, что участку присвоен статус сквера с нарушением процедур. Кроме того, на участке, огражденном бетонным забором, удалены все зеленые насаждения, что подтверждается соответствующей разрешительной документацией.

Член инициативной группы уточнил, что законность использования данного земучастка под строительство дома подтвердило заключение государственной экспертизы, а также судебные решения.