В Киеве презентовали книгу старшины армии УНР Горлиса-Горского

Киев. 17 сентября. УНИАН. В Киеве состоялась презентация книги украинского писателя, старшины армии УНР Юрия Горлиса-Горского “Мы еще вернемся!”.

Книга была презентована сегодня на пресс-конференции в УНИАН историческим клубом “Холодный Яр”.

Составитель книги Роман Коваль рассказал, что собрал под одним переплетом все произведения и воспоминания выдающегося писателя-борца, большинство из которых неизвестны современному читателю, в частности, “До характеристики московського наїзду на Україну”, “В казематах ҐПУ”, “Отаман Хмара”, “Донька Петлюри”, “Тюремні поезії” и другие.

В книге также содержатся документы, которые касаются биографии Ю.Горлиса-Горского (настоящая фамилия Городянин) во время пребывания его в армии УНР, опубликован ряд документов из личного дела писателя за 1939 год, когда он находился в Карпатской Украине, и его собственноручное жизнеописание.

Р.Коваль заметил, что в книгу вошли практически все произведения Ю.Горлиса-Горского, кроме самой известной его книги «Холодный Яр», которая была издана раньше отдельно.

***Юрий Горлис-Горский - творческий псевдоним Юрия Городянина-Лисовского, украинского военного и общественного деятеля, писателя, старшины армии УНР. Он родился 14 января 1898 года в с. Демидовка на Полтавщине. Умер 27 сентября 1946 года в г. Аугсбург, ФР