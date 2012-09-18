В Украине начал работу интерактивный проект по мониторингу избирательного процесса

Киев. 18 сентября. УНИАН. В Украине при поддержке международного фонда "Возрождение" начал работу интерактивный проект по мониторингу избирательного процесса, в рамках которого любой гражданин может направить организаторам сообщение о нарушении норм закона о выборах народных депутатов.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН координатор проекта Виктор Гарбарь, проект работает под доменным именем http://maidan.org.ua/vybory2012.

"У нас на данный момент зарегистрированы 625 жалоб. Все доказательные материалы должны обязательно отвечать требованиям статьи 112 закона, которая так и называется "Доказательства". Если это выполняется, то есть факт зафиксирован, доказательства соответствующие, после этого наши юристы их изучают, и только после этого мы ставим такой факт на нашу интерактивную карту, которую мы рассматриваем как инструмент публичной, открытой защиты наших конституционных прав", - сказал В.Гарбарь.

По его словам, интерактивная карта отображает географическую карту Украины, на которой можно выбрать определенный регион для получения информации о количестве нарушений. "Больше всего мы зафиксировали нарушений порядка агитации, затем идут подкуп избирателей, админресурс, обман, нарушение принципа равенства, нарушение порядка финансирования. И в последние дни наблюдается рост количества таких нарушений, как препятствование осуществлению агитации", - добавил координатор проекта.

"На этой стадии избирательного процесса мы имеем уже достаточно оснований говорить, в первую очередь, о серьезных препятствиях в создании условий при формировании избирателями свободного волеизъявления", - считает правовой эксперт проекта, кандидат юридических наук Александр Северин.

В свою очередь, научный советник проекта, кандидат психологических наук Виктор Пушкарь обратил внимание на то, что смешанная система выборов достаточно сложна для избирателя. "Субъекты избирательного процесса не пытаются помочь избирателям сделать рациональный выбор, большинство из них отдает преимущество манипулятивным методам влияния, а кое-кто из кандидатов откровенно ставит на админресурс, подкуп избирателей и подделку. И об этом свидетельствует приведенная выше статистика нарушений", - отметил он.

"Высокий проходной барьер приводит к искусственному "обрезанию" спектра политических взглядов, идеология и программа подменяются персональной харизмой лидеров. При этом псевдо-субъектами избирательного процесса являются партии, о которых мы впервые услышали во время формирования избирательных комиссий, и после выборов вряд ли опять о них услышим", - добавил В.Пушкарь.

В свою очередь PR-менеджер проекта Людмила Ямщикова призвала всех небезразличных граждан приобщиться к проекту. "Такой инструмент позволяет каждому человеку чувствовать себя частью процесса. Влияя на это, мы можем создать отклик гражданского общества на избирательный процесс, который сейчас происходит. Потому что избирательный процесс сейчас такой, который пытается нас подавить, доказать нам, что все уже решено, и мы в нем - маленькие винтики, которые мало на что могут повлиять. Именно в этом мы видим свою миссию - что общество действительно на что-то может влиять", - резюмировала она.