Киев. 18 сентября. УНИАН. Система WebMoney.UA инициировала социальную экологическую акцию “Украина - мой край заповедный”.

“Цель акции - обратить внимание общественности на проблему защиты и сохранения украинских заповедников”, - говорится в пресс-релизе WebMoney.UA, распространенном на пресс-конференции в УНИАН во вторник.

Суть акции заключается в том, что в Facebook было создано специальное приложение, в котором каждый желающий сможет отдать свой голос за один из заповедных объектов, а система WebMoney.UA отдаст за каждый голос участника 1 гривню.

“Полученное таким образом количество голосов будет эквивалентным сумме, которую WebMoney.UA вложит в покупку необходимого оборудования и снаряжения для охранной службы заповедника, набравшего наибольшее количество голосов”, - сказала в ходе пресс-конференции руководитель PR-проектов WebMoney.UA Алена Фомина.

В список заповедников, за который можно отдать свой голос, вошли биосферные заповедники Карпатский, Дунайский, Черноморский, “Аскания-Нова”, а также Национальные природные парки “Хотинский”, “Бугский Гард”, “Двуречанский” и “Гетьманский”.

Справка УНИАН. Cистема интернет-расчетов WebMoney Transfer основана в 1998 г, а в Украине работает с 2003 года. Системой пользуются около 2,5 млн украинцев.