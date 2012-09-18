Гавриш заявляет о препятствовании в деятельности независимых кандидатов в депутаты



Киев. 18 сентября. УНИАН. Кандидат в народные депутаты Украины по 176-му Чугуевскому избирательному округу (Харьковская область), народный депутат Украины ІІІ и ІV созывов, бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Степан Гавриш заявляет о препятствовании со стороны властей деятельности кандидатов в депутаты в мажоритарных округах.

Об этом С.Гавриш сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

С.Гавриш отметил, что является независимым кандидатом, и в его работе создаются различные препятствия.

«Я вынужден действовать как человек, который критически воспринимает действия власти, а представитель от власти ведет контрроботу, чтобы максимально снизить мой рейтинг», - сказал он.

По убеждению С.Гавриша, в Харьковской области оппозиция фактически не проводит агитацию.

«Технические кандидаты от оппозиции вообще не работают, не появляются, не проводят никакой политической работы. А другие технические кандидаты подыгрывают власти уже достаточно открыто», - сообщил С.Гавриш.

Он заявил, что существующие тенденции демонстрируют чрезвычайно жесткое административное давление, в первую очередь, на независимых кандидатов.

С.Гавриш отметил, что власть применяет опасные для общества технологии подкупа и запугивания избирателей. Кроме того, в контролируемых властью СМИ против независимых кандидатов используют «черный пиар», в целом в округах применяют административный ресурс, а также оказывается давление на избирателей, дается необъективная информация, чтобы они не приходили на встречи с независимыми и оппозиционными кандидатами по мажоритарным округам, а только на встречи с представителями партии власти.

Также С.Гавриш заявил, что членов его команды и доверенных лиц пытаются подкупить и запугать. Кандидат отметил, что ему постоянно отказывают в предоставлении помещений для встреч с избирателями. «Нам отказывают в возможности использовать те помещения, в которых встречался кандидат от власти. Хотя по закону должно быть обеспечено равенство», - сказал он.

Кандидат в депутаты подчеркнул, что все нарушения, с которыми он сталкивается в своем избирательном округе, фиксирует и планирует передать международным наблюдателям.

По убеждению С.Гавриша, непризнание парламентских выборов не отвечающими демократическим стандартам, может привести к негативным последствиям для Украины.

«Переход к глубокому политическому кризису будет иметь непрогнозируемые последствия для Украины во всех отношениях: от экономического развития до социальной стабильности» - подсуммировал он и отметил, что все политические силы и кандидаты должны получить равные возможности для проведения предвыборной кампании.