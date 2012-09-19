«Интерньюз-Украина» презентовала Интернет-ресурс для мониторинга парламентских выборов

Киев. 19 сентября. УНИАН. Международная общественная организация “Интерньюз-Украина” презентовала новый Интернет-ресурс для контроля над парламентскими выборами - www.electua.org.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили организаторы проекта.

По словам председателя правления “Интерньюз-Украина” Константина Квурта, новый ресурс даст возможность журналистам, общественным деятелям и всем гражданам лично приобщиться к контролю над ходом избирательной кампании и событиям в день голосования. “Мы хотим привлечь внимание общественности к ценности прозрачного, открытого и честного процесса волеизъявления”, – добавил он.

Директор проекта “У-медиа” Интерньюз Нетворк Вейн Шарп заметил, что портал ELECTUA.ORG будет собирать и проверять нарушения в ходе избирательного процесса. “Что делает этот проект уникальным – это то, что он будет опираться на очевидцев – украинских граждан, общественных активистов и журналистов – для наполнения сайта. Модераторы будут проверять присланные факты, что будет создавать точную и актуальную картину парламентских выборов 2012 года”, – сказал он.

Как рассказал менеджер проекта Виталий Бохняк, Интернет-страница ELECTUA.ORG оперативно будет отображать картину нарушений избирательного законодательства во время избирательной кампании и непосредственно в день выборов. Интернет-ресурс разработан при поддержке международных экспертов США и Мексики, является открытым для каждого, кто сможет и захочет сообщить о нарушении. Особенностью ресурса является интерактивная карта, которая отображает два слоя сообщений: полученные, которые проходят проверку, и уже проверенные.

Все желающие – граждане, представители СМИ и общественные активисты – в любое время могут сообщать о нарушении избирательного законодательства на странице www.electua.org, также через социальную сеть Facebook www.facebook.com/ElectUA и СМС. В рамках работы проекта постоянно будет действовать «горячая» телефонная линия, где можно получить консультацию относительно работы веб-страницы и сообщить о нарушении.

В.Бохняк добавил, что над проверкой информации будет работать команда модераторов. Пользователи страницы также смогут просматривать обобщенную статистику по количеству и типам нарушений. Все зафиксированные данные о нарушении могут стать основой для мониторинга и анализа выборов-2012 другими правозащитными или юридическими организациями, международными экспертами.