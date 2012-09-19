Госпредприятие «Ресурспостач» через суд будет добиваться возвращения более 8 млн грн депозитов в ликвидируемом банке «Арма»

Киев. 19 сентября. УНИАН. Государственное предприятие «Ресурспостач» обратился в Хозяйственный суд Киева с иском о признании неправомерными действий ликвидатора банка «Арма», на депозитных счетах которого предприятие разместило более 8 млн грн.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил представитель ГП «Ресурспостач» Александр Вакуленко.

По его словам, в 2008 году между предприятием и банком был заключен депозитный договор, согласно которому «Ресурспостач» положило на депозит более 8 млн грн.

В 2010 году, узнав о ликвидации банка, предприятие направило банку заявление о признании кредитором. Ликвидатор банка признал кредиторские требования на сумму 8 млн 324 тыс. 922 грн.

«С 2010 года по 2012 год никаких писем или сообщений о погашении долга или об осуществлении определенных процедур в адрес ГП «Ресурспостач» не поступало», - сказал А. Вакуленко.

Он отметил, что на многочисленные запросы, в том числе депутатские, в правоохранительные органы, Национальный банк, общественные организации, в марте 2012 года ликвидатор банка «Арма» сообщил, что по состоянию на март т.г. ни одна из очередей требований кредиторов банка не погашается, дебиторская задолженность не возвращалась.

А.Вакуленко добавил, что в письме предприятию ликвидатор банка не смог спрогнозировать срок возвращения средств государственному предприятию.

«За два года — с 2010 по 2012 год убытки государственному предприятию были нанесены на сумму порядка 2 млн грн», - добавил представитель «Ресурспостач».

По данным А.Вакуленко, на начало ликвидации банка, в его активах находилось залоговое имущество — торговые сети в Донецке, 19 земельных участков под Киевом, офисные помещения в Киеве, пансионаты в Донецкой области, на Азовском море и в Севастополе.

«То есть имущества для возвращения средств кредиторам, среди которых есть и государственное предприятие «Ресурспостач», на наш взгляд, более чем достаточно», - считает он.

При этом в письме банка предприятию отмечалось, что в 2010-2012 годах было реализовано имущество банка «Арма» на сумму 2 млн грн. Однако куда именно были направлены эти средства, не сообщалось.

А.Вакуленко сообщил, что при содействии юридической компании «Николас» госпредприятие обратилось в Хозяйственный суд Киева относительно признания неправомерными действий ликвидатора банка «Арма». Госпредприятие хочет добиться замены ликвидатора. Рассмотрение дела назначено на 24 сентября.

Президент юридической компании «Николас» Михаил Стрельников отметил, что Национальный банк в ответ на депутатский запрос Юрия Полунеева сообщил: при проверке работы ликвидатора банка «Арма» нарушений законодательства с его стороны не выявлено.

Президент компании считает, что имущество банка на несколько миллионов гривен «исчезло бесследно». «На сегодняшний день ликвидатор банка «Арма» выставляет на продажу стулья, столы, шкафы, то есть канцелярщину. А куда поделись пансионаты, квартиры, АЗС в Донецке, гранитное месторождение в Ровенской области, нефтебаза в Хмельницке, ювелирные изделия и алмазы в ассортименте? В этом случае Национальный банк занимает красивую позу молчания», - добавил М.Стрельников.

Заместитель директора юридической компании «Николас» Александр Жигала отметил, что Хозяйственный суд Киева принял исковое заявление «Ресурспостач» только с третьего раза, отказав в приеме документов предыдущие два.

Президент юркомпании «Николас» подчеркнул, что компания также намерена обратиться в Генеральную прокуратуру для проверки действий не только ликвидатора банка «Арма», но и относительно бездействия тех лиц государственных органов, которые обязаны по своему роду службы следить за соблюдением интересов государства.

Справка УНИАН. В феврале 2010 года Национальный банк Украины (НБУ) решил ликвидировать ООО КБ «Арма».

Согласно постановлению правления НБУ от 19 февраля 2010 года №79, с 22 февраля 2010 года отозвана банковская лицензия у ООО КБ «Арма»» и инициирована процедура ликвидации банка.