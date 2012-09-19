Третьяков внесет в ВР проект постановления о проведении выборов мэра Киева в январе-феврале 2013 года

Киев. 19 сентября. УНИАН. Народный депутат Украины Александр Третьяков в ближайшие дни внесет на рассмотрение Верховной Рады Украины проект постановления о проведении выборов мэра Киева в январе-феврале 2013 года.

Об этом он сказал на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

По его словам, «на сегодня все даты проведения выборов прошли, до нового года физически выборы провести невозможно». Депутат считает, что «в ближайшее время - это январь-февраль следующего года» выборы мэра Киева должны состояться.

А.Третьяков подчеркнул: «То, что происходит в Киеве с самоуправлением это, наверное, худшее, что может быть. Когда в Киеве нет мэра, когда в Киеве правит человек, который назначается вышестоящей инстанцией, у которого нет заинтересованности в том, чтобы помочь киевлянам. Есть только одна заинтересованность в том, чтобы усидеть в своем кресле и его судьба висит на кончике пера - сегодня поставили, а завтра сняли». Депутат также подчеркнул, что парламенту Украины нужно принять изменения в законодательство, которые бы предусматривали выборы мэра Киева в два тура, «когда сильнейшей должен побеждать».

«Мэр должен быть легитимным, мэр не может избираться 20% населения города Киева», - подчеркнул А.Третьяков. При этом он отметил необходимость возращения районных советов в городе Киеве, поскольку «нельзя забирать у людей право выбора». По его словам, пока не будет это возвращено, будет «работать схема «выборный». Он подчеркнул, что как кандидат в народные депутаты по 218 округу в Киеве организовал «систему «выборный», когда «жители дома выбирают старшего дома, а он представляет их интересы во всех инстанциях, в частности, общается с народным депутатом, и мои приемные стали местом, куда обращаются люди».