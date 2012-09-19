Третьяков заявляет, что не будет сотрудничать с Партией регионов в будущем парламенте

Киев. 19 сентября, УНИАН. Народный депутат Украины Александр Третьяков заявляет, что не будет сотрудничать с Партией регионов в парламенте Украины в случае его избрания в новый состав Верховной Рады Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции в агентстве УНИАН. Как известно А.Третьяков избирается в 218 мажоритарном округе в городе Киеве.

А Третьяков подчеркнул: “Я был 10 лет антиподом Партии регионов и я им и останусь. Для меня исключен вопрос политического сотрудничества с ПР. При этом я честно говорю, что не исключаю, что за некоторые законопроекты, которые несут за собой экономический характер и повышают благосостояние людей, я буду голосовать. Но политического сотрудничества никакого”.

А.Третьяков считает, что предвыборная кампания по Киеву стоит кандидату «не меньше чем 1- 1,5 миллион долларов». «Моя кампания стоит гораздо дороже. Я единственный мажоритарщик, у которого есть прямая реклама на общенациональных каналах, на радио. Поэтому моя кампания стоит дороже», - добавил он.

На вопрос журналистов не было ли встреч и давления на него со стороны влиятельных людей от власти по поводу его позиции, А.Третьяков ответил: «Я сам влиятельный человек в Украине и естественно, что я знаю многих влиятельных людей в Украине. И ведутся не переговоры, а традиционные какие-то встречи и разговоры. Переговоры в плане давления на меня? Ну как может один влиятельный человек давить на другого влиятельного человека. Это бесполезно. Мне нравиться у Владимира Высоцкого - «пью, но на свои», поэтому какие-то векселя можно выдавать только в одном случае, когда происходят какие-то оплаты, а в моем случае - пью, но на свои. Посмотрите мои декларации и сами поймите, что я имею на это полное право».

А.Третьяков считает, что в Киеве по округах действует проект, когда от Партии регионов идет официально один кандидат, но в то же время неофициально власть поддерживает другого своего кандидата. Он подчеркнул, что «в округе и в городе Киеве не пройдет кандидат с брендом ПР, поэтому естественно есть всегда человек, на которого делаются ставки, и который уже за полгода до выборов начал работать в округе».

Отвечая на вопрос о том, как у него складываются отношения с лидерами оппозиции, в частности с Юлией Тимошенко. А.Третьяков сказал: «Если брать Ю.Тимошенко, то я абсолютно уверен, что она не должна сидеть в тюрьме. А если она должна сидеть в тюрьме, тогда и сегодняшняя власть должна сидеть в соседней камере. Это было бы честно», - подчеркнул он. При этом добавил: «Когда Ю.Тимошенко начали судить, я приехал к Александру Валентиновичу (речь идет, очевидно, об А.Турчинове - УНИАН) и сказал, что я хочу помочь людям, живущим в палаточном городке под Печерским судом». «Я дал достаточно круглую суму денег. Не буду озвучивать цифры», - добавил он.

А.Третьяков сказал, что после того, когда суд отказал ему в рассмотрении его иска к судье Сергею Вовку, который не разрешил ему как народному депутату Украины встретится с Юрием Луценко, он начал подготовку обращения к Конституционному суду. По его словам, в ближайшее время он планирует обратится в Конституционный суд Украины по поводу разъяснений противоречий в законодательстве относительно возможности народного депутата встретится с избирателем беспрепятственно, но в соответствии с Криминальным кодексом это разрешение, в частности, в случае с Ю.Луценко, должен был дать судья.