Издательский дом «ДеАгостини» отметил 5-летний юбилей в Украине

Издательский дом «ДеАгостини», лидер рынка коллекционных изданий, отметил свой 5 летний юбилей работы в Украине.

44 страны и 21 язык – такова современная география «ДеАгостини». Любопытно, что слово география имеет для компании основополагающее значение. Джовани Де Агостини, более ста лет назад основавший компанию, был по профессии географ. Разумеется, первые проекты «ДеАгостини» основатель посвящал предмету своего профессионального интереса. Эта увлеченность своим делом трепетно передавалась каждому сотруднику компании, что позволило достичь издательскому дому таких впечатляющих результатов.

С 2007 года в географии издательства появилась Украина. Уже в течение 5 лет свой уникальный опыт по созданию развивающих, развлекающих, вдохновляющих, обучающих коллекций, копившийся почти 110 лет, издательство ДеАгостини использует для выпуска ярких, увлекательных коллекций для читателей Украины.

Молодой коллектив компании «ДеАгостини», опираясь на мировой опыт и базовые ценности компании, всегда помнит об особенностях и предпочтениях читателей в Украине. Именно так появляются на свет уникальные партворки – коллекции, которые помогают всякий раз узнавать что-то новое и увлекательное из самых разных областей искусства, науки и техники.

Всего за эти 5 лет на рынке Украине было представлено более 35 коллекций. Украинская аудитория по достоинству оценила высокое качество и, что немаловажно, просветительскую направленность коллекций издательства.

И это не случайно. Каждый член семьи может найти коллекцию для себя. И, вместе с тем, каждая коллекция способна объединить несколько поколений одной семьи в общем увлечении, помогая лучше узнать друг друга.

Серия «Автолегенды СССР» напомнит многим читателям о добрых моментах 20 века и расскажет о машинах, о которых в том время мечтал почти каждый. Серия «Скуби Ду» предлагает отправиться в путешествие по всему миру вместе с интересными журналами и карточками. «Насекомые и их знакомые» позволяют окунуться в увлекательный мир природы. «Дамы эпохи» и «Дом мечты» радуют мам и дочерей.

Только что начался выпуск новых увлекательнейших коллекций: «Животные на ферме», «Минералы - сокровища земли», «Автомобили на службе», которые уже успели по достоинству оценить украинские читатели.

Еще одна новинка от издательства - литературная серия «Шедевры мировой классики в миниатюре» - миникниги в твердом кожаном переплете, предназначенные напомнить о важности чтения и ценности классической литературы.

«Мы понимаем, как сложно и как важно сохранить такие традиционные ценности, как семья, любовь, уважение к своей истории, толерантность к другим культурам, - комментирует генеральный директор издательства в странах СНГ Никос Скилакис, - поэтому все наши коллекции нацелены на пропаганду вечных ценностей в нашем изменяющемся мире. Коллекции издательства не только просвещают. Они объединяют в общем интересе открыть для себя что-то увлекательное и познавательное».

В планах издательства – выпуск для украинских читателей новых увлекательных коллекций для всей семьи, охватывающих весь спектр научных знаний – от истории и литературы до геологии, астрономии и моделизма.

Официальный сайт компании http://www.deagostini.ru/ru/about/

Михаил Ткачук Директор по маркетингу

Тел.: +7 (495) 234 97 02