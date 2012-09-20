В Киеве презентовали общественную инициативу “Киев Соборный” в поддержку достройки Патриаршего собора УГКЦ

Киев. 20 сентября. УНИАН. В Киеве презентовали общественную инициативу “Киев Соборный” в поддержку завершения строительства Патриаршего собора Украинской Греко-католической церкви в столице.

Как заявил на пресс-конференции в УНИАН общественно-политический деятель, народный депутат Украины Андрей Давыденко, сегодня для украинцев как никогда важно развитие своего, Украинского мира. “В условиях тотального наступления на украинские ценности важно эти ценности доносить до как можно большего количества людей, распространять их среди самых широких слоев общества”, – сказал он.

По словам А.Давыденко, одним из важных элементов этой стратегии является утверждение Киева как Патриаршей столицы всех украинцев. “Украинская власть активно поддерживает и финансирует лишь одну украинскую православную церковь, потому строительство Патриаршего Собора УГКЦ осуществляется исключительно на средства небезразличных украинцев. Мы инициируем общественное движение в поддержку завершения строительства Собора в Киеве”, – сообщил А.Давыденко.

По его информации, общественная инициатива откроет центры сбора средств во всех областях Украины и организует рекламную кампанию, что позволит ускорить сбор средств на достройку Патриаршего собора. В частности, предполагается вовлечь в инициативу предпринимательское сообщество и других небезразличных людей.

А.Давыденко подчеркнул, что завершение строительства Патриаршего собора в Киеве станет настоящей вехой в украинской истории, ведь Патриарший престол, впервые со времен принудительного изгнания греко-католиков Екатериной ІІ, не только номинально, а окончательно и навсегда вернется в столицу Украины.

А.Давыденко убежден, что к 1025-летию Крещения Руси-Украины Украинская Греко-католическая церковь окончательно и навсегда перенесет Патриарший центр в Киев, что станет решающим шагом на пути создания единой Соборной Украинской Церкви.

Справка УНИАН, 27 октября 2002 года был освящен краеугольный камень Патриаршего собора Воскресения Христова Украинской Греко-католической церкви (г. Киев, ул. Никольско-Слободская, 5 (станция метро «Левобережная»).

27 марта 2011 года в соборе Святого Воскресения состоялась церемония интронизации нового главы Украинской Греко-католической церкви Святослава (Шевчука). Теперь продолжается сбор пожертвований на осуществление строительства собора.