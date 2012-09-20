Студенты за сентябрь должны получить стипендию на уровне не менее 730 грн – «Студентський захист»

Киев. 20 сентября. УНИАН. Студенты за сентябрь должны получить стипендию на уровне не менее 730 грн.

Как сообщили УНИАН в общественной инициативе «Студентський захист» («Студенческая защита»), об этом сказал координатор организации Андрей Черных.

«Студенты университетов за сентябрь должны получить стипендию на уровне не менее 730 грн, а повышенную – 790 грн», - сказал он.

В общественной инициативе напомнили, что правительство своим постановлением от 25 июля 2012 года № 703 увеличило размеры базовой стипендии для студентов с 1 сентября 2012 года. Для студентов высших учебных заведений I-II уровня аккредитации по образовательно-квалификационным уровням “младший специалист” или “бакалавр” - 550 грн в месяц, для студентов высших учебных заведений III-IV уровня аккредитации по образовательно-квалификационным уровням “бакалавр”, “специалист” или “магистр”, - 730 грн в месяц.

«Студентський захист» со следующей недели начинает всеукраинский мониторинг выплаты стипендий в вузах. Информация о высших учебных заведениях, которые будут задерживать выплату стипендии или выплачивать ее в меньших размерах, чем установлено решением правительства, оперативно будет передаваться в Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины и Генеральную прокуратуру Украины», - отметил А.Черных.

Студенты могут звонить на телефон «горячей» линии инициативы «Студентський захист»: (067) 656-99-41 и сообщать о проблемах с получением стипендии. Также можно направлять соответствующую информацию по электронному адресу: studzahust@gmail.com.