Огрызко заявляет о намерении реализовать законодательные инициативы гражданского общества в сфере образования

Киев. 20 сентября. УНИАН. Бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко, который баллотируется в Верховную Раду Украины по избирательному списку Украинской платформы "Собор", намерен реализовать законодательные инициативы гражданского общества в сфере образования.

Об этом В.Огрызко заявил сегодня в УНИАН во время круглого стола "Деградация образования в Украине: кто виноват, и что делать".

"Мы, как политическая сила, которая идет к власти, готовы действительно сотрудничать и отрабатывать те вещи, которые на сегодняшний день будут адекватны. Мы, безусловно, будем иметь представительство в следующем парламенте, поэтому сейчас мы и хотим наладить связь с общественными организациями и специалистами для того, что наработать наиболее оптимальный законопроект о высшем образовании", - сказал В.Огрызко.

По его словам, последние шаги власти в сфере образования направлены не на реформу и интеграцию в Болонскую систему, а, наоборот, - на возвращение ее "в русло совковой реальности".

В свою очередь, председатель правления ГО "Центр образовательного мониторинга" Павел Полянский отметил, что закон о высшем образовании не должен приниматься в предвыборный период. "Наилучшее время для любых реформаторских шагов - это 2013-2014 годы. Это между парламентскими и президентскими выборами. Потому что год перед выборами очень удобен для принятия политически мотивированных решений", - считает он.

В то же время, по мнению эксперта, Украине уже не обойтись лишь принятием закона о высшем образовании. "Без того, чтобы в целом модернизировать правовое поле украинского образования, необходимо принять рамочное законодательство, которое касается дошкольного образования, общего среднего образования, профессионального, которое вообще сегодня унижено, последипломной и научной деятельности, дело не решить. Оно все слишком связано", - убежден П.Полянский.

Директор Центра тестовых технологий и мониторинга качества образования Игорь Ликарчук сообщил, что, согласно результатам участия европейских стран в Болонскому процессе в апреле этого года, Украина получила 2,2 балла по пятибалльной шкале. "То есть, будучи в 2005 году одной из первых стран, которая была возле источников зарождения Болонского процесса, мы оказались на 42 из 43 мест по результатам семилетней работы. Это серьезный сигнал, куда начало откатываться наше образование", - отметил он.

И.Ликарчук определил три главных проблемы национальной системы образования, в частности, - архаичная система административного управления, советская система экономики и отсутствие качества предоставления просветительских услуг.

"Состояние высшего образования не является проблемой исключительно одного министра, это действительно является общественной проблемой. И это является следствием общественного кризиса, который приводит к отсутствию консенсуса", - в свою очередь, добавил председатель Украинской ассоциации студенческого самоуправления Александр Смирнов.