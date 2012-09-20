Президент Украины дал старт дальнейшей электрификации страны

В 2014 году энергосистема Украины пополнится новыми высоковольтными магистралями

Энергетики прогнозируют решение проблемы энергодефицита в Центральной Украине благодаря ЛЭП «РАЭС - Киевская»

19 сентября в торжественной обстановке Президент Украины Виктор Янукович дал старт реализации наиболее масштабного проекта в истории отечественной электроэнергетики – сооружению линий электропередачи мощностью 750 кВ для выдачи мощности Хмельницкой и Ровненской атомных станций в центральные и восточные области Украины.

Из центральной диспетчерской НЭК «Укрэнерго» в Киеве в режиме телемоста Глава государства наблюдал за установкой первой опоры ЛЭП. Данная линия электропередачи позволит перебрасывать с АЭС электроэнергию, которой на западе страны в избытке, в промышленные регионы, где наблюдается энергодефицит. Кроме того, новые линии позволят обеспечить надежный экспорт украинского электричества в соседние страны.

«Решение, которое мы принимали еще в 2007 году, а реализацию начали в 2010 году, обеспечит стабильную и качественную поставку электроэнергии в регионы Украины, и это будет иметь большое значение для обеспечения экспорта нашей электроэнергии в другие страны», - констатировал Виктор Янукович.



Президент Украины поздравил энергетиков с началом строительства высоковольтных электролиний, которые будут способствовать достижению экономического благополучия Украины.

«Поздравляю энергетиков и благодарю всех, кто вложил свой интеллект и душу в решение очень и очень важных задач развития нашего государства», - сказал он.

Как отметил заместитель директора Национальной энергетической компании «Укрэнерго», которая является заказчиком проекта, Всеволод Ковальчук, новые лини позволят не только улучшить обеспечение электроэнергией промышленных предприятий и населения, но и дадут большой экономический эффект благодаря высокой энергоефективности проекта.

«За счет снижения цены на энергию экономии составит до миллиарда гривен в год», - сказал представитель «Укрэнерго».

В 2004 году в Украине было введено в эксплуатацию два атомных энергоблока мощностью по 1000 МВт на Ривненской и Хмельницкой АЭС, в связи с чем в западном регионе Украины было сконцентрировано более 5000 МВт генерирующих мощностей. При этом в режимах летнего максимума избыточная мощность Западного региона может достигать до 4100 МВт. Имеющиеся линии электропередачи характеризуются ограниченной пропускной способностью, которая составляет 3100 МВт, что приводит к ограничению передачи электроэнергии из Западного региона в Центральный.

С целью обеспечения качественной и полноценной передачи максимальных объемов электроэнергии из западных в центральные области была начата реализация проекта.

Этот проект сейчас один из крупнейших в энергетической отрасли Украины. Его общая стоимость составляет более 400 млн евро. При этом 300 млн евро выделяют в качестве кредитов ЕБРР и ЕИБ (по 150 млн евро), а еще 100 млн евро - собственные средства заказчика проекта - НЭК «Укрэнерго».