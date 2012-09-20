Миллион украинцев должны понести уголовное наказание за нарушение закона о выборах - «Спільна справа»

Киев. 20 сентября. УНИАН. Около миллиона человек должны понести уголовное наказание за нарушение закона о выборах народных депутатов Украины.

Об этом координатор Гражданского движения "Спільна справа" Александр Данилюк заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«По всем 225 округам у нас есть подтверждения преступлений во время избирательного процесса со стороны провластных кандидатов, подавляющего большинства членов окружных комиссий и глав местных администраций», - сказал он.

Как отметил А.Данилюк, мониторинг «Спільної справи» показывает, что почти во всех ОИК все члены, кроме представителей «Батьківщини» и НУ-НС, являются лицами, лояльными к Партии регионов или их сателлитам. Он утверждает, что Украинская народная партия на сегодняшний день заменила своих членов представителями Партии регионов уже в более чем 70 окружкомах. В соответствии с данными ОИК, они получили около 10 тысяч представлений о замене членов комиссий, отметил А.Данилюк.

«Выходит, что каждый десятый гражданин Украины решил вдруг стать членом комиссии от каких-то малоизвестных политических сил», - сказал он.

Координатор «Спільної справи» добавил, что, таким образом, становится очевидным, что более 90% всех участников избирательного процесса являются техническими партиями, которые использует партия власти.

А.Данилюк отметил, что его поражает слабая реакция на эту ситуацию членов ОИК от оппозиционных партий. По его словам, в ряде областей были зафиксированы попытки подкупа членов комиссий, в то же время малое количество таких сообщений может свидетельствовать о том, что значительная часть представителей ОИК от оппозиции сегодня либо являются фактически представителями ПР, либо были перекуплены.

Общественный активист констатировал, что теперь в каждой окружной избирательной комиссии Партия регионов имеет квалифицированное большинство, которое может принимать любые решения.

«Поскольку после самого голосования во время подсчета (голосов избирателей) не будут работать эти хваленые веб-камеры, это позволяет нарисовать любой результат», - убежден А.Данилюк.

Он также выразил уверенность, что при формировании участковых избирательных комиссий также состоялись фальсификации.

А.Данилюк подчеркнул, что международные наблюдатели должны были бы обратить внимание на формирование избирательных комиссий, и напомнил о возможности каждого гражданина стать наблюдателем на выборах.

Кроме того, координатор «Спільної справи» сообщил, что лишь за минувшую неделю организация зафиксировала 548 случаев нарушений избирательного законодательства, большинство из которых – подкуп и злоупотребление служебным положением.

Как сообщал УНИАН, 24 августа в ЦИК состоялась жеребьевка относительно партийного представительства в 225 окружных избирательных комиссиях.

По результатам жеребьевки ОИК сформированы из представителей 19 непарламентских партий, которые принимают участие в выборах, и пяти парламентских партий.

В частности, в каждой из 225 ОИК представлены непарламентские политические партии: «Молодежь - к власти», «Украина – Русь единая», «Народно-трудовой союз», «Братство».

В то же время, ни в одну ОИК не попал ни один представитель партий «УДАР Виталия Кличко» и «ВО «Свобода».