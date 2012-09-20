В киевском Дворце спорта 27 сентября покажут российский мюзикл на льду «Огни большого города»

Киев. 20 сентября. УНИАН. 27 сентября в киевском Дворце спорта впервые в Украине покажут российский мюзикл на льду «Огни большого города» по мотивам одноименного фильма Чарли Чаплина.

Об этом мастер спорта международного класса, автор идеи, продюсер мюзикла Илья Авербух сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, до этого мюзикл показывали лишь в Москве, Санкт-Петербурге и Лондоне.

«Но настоящая гастрольная жизнь начинается с Киева», - сказал И.Авербух.

Он отметил, что «Огни большого города» - это не ледовое шоу, а именно спектакль, в котором совмещены вокал, танец, фигурное катание, эмоциональность драмы и цирковое искусство.

По словам режиссера, в мюзикле задействованы масштабные декорации, вокальные партии в живую исполнят российские солисты известных мюзиклов «Метро», Notre Dame De Paris, «Ромео и Джульетта»

Также И.Авербух отметил, что в спектакле задействованы звезды, в частности Алексей Ягудин, Татьяна Навка, Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Мария Петрова, Алексей Тихонов и другие.

Представление уже получило премию «Звезда театра», награду Best Brand Awards 2010 в номинации «Событие года» и Премию Олега Янковского в номинации «Творческое открытие-2011».

Кроме того, И.Авербух отметил, что спектакль позднее планируют показать в Донецке, Днепропетровске и Харькове.

В то же время режиссер выразил сожаление в связи с тем, что из-за определенных технических проблем в Киеве спектакль покажут лишь 27 сентября, а не 26 и 27, как планировалось ранее.

В свою очередь исполнительный продюсер концертного агентства «Культурная революция», организовавшего гастроли, Константин Шевкаленко заверил, что все зрители, которые приобрели билеты на спектакль на 26 сентября, получат возможность увидеть его 27 сентября.