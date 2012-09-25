LG Electronics запускает в Украине глобальную маркетинговую кампанию LG World Record Awards

Все новые продукты LG Electronics, которые установили рекорды и установят их в будущем, будут отмечены премией World Record.

За 54-летнюю историю компания LG Electronics выпустила немало интересных и инновационных продуктов, многие из которых стали стандартом в своей категории благодаря высокому качеству и технологичности, а также новым революционным возможностям.

Привлекательность и инновационность ведущих моделей LG подтверждают также международные награды и премии, такие как red dot design award и IF design award, CES Innovations Award, TIPA Awards и т.д., ежегодно присуждаемые продуктам компании. Для того чтобы ознакомить украинцев с особенностями этих продуктов, компания LG Electronics запустила в сентябре маркетинговую кампанию LG World Record Awards, в рамках которой отечественные потребители смогут узнать об истории компании LG Electronics, ведущих моделях и технологиях LG Electronics, а также рекордах, установленных продуктами компании в разных сферах индустрии.

Со дня своего основания компания LG Electronics стремилась выпускать наиболее инновационные и технологичные продукты, которые становились настоящим прорывом не только в Корее, но и на мировом рынке. Многие из них являются лауреатами престижных премий и признаны известными европейскими и глобальными организациями в области технологий, дизайна и экологии. Наши усилия также были отмечены в книге рекордов Гиннесса.

Так, компания LG Electronics является мировым рекордсменом по количеству LTE-патентов (более 1400 штук) и производителем первых в мире моделей смартфонов с революционными технологиями: двухъядерным процессором в LG Optimus 2X и 3D экраном, не требующим специальных очков для просмотра, в LG Optimus 3D. Мы первыми стали производить стиральные машины с прямым инверторным приводом и холодильники с линейным компрессором.

Сегодня эти инновационные технологии используют и другие компании. В нашей истории есть множество других интересных моментов, и мы считаем, пришло время рассказать о них потребителям. История компании LG Electronics началась в 1957 году, когда известный производитель бытовой химии и товаров для ухода за кожей, компания Lak Hui Chemical Industries, стала осваивать новое направление – производство транзисторных радиоприемников.

С этой целью в 1958 году была основана компания GoldStar (с 1995 г. LG Electronics), которая уже в следующем году выпустила первый корейский радиоприемник A-501. Вслед за этим GoldStar начинает разработку и внедряет в производство первый холодильник, первый телевизор, первый кондиционер, первую стиральную машину. В 1980 году LG Electronics выходит на мировой рынок как первая корейская компания, производящая электронику в международных масштабах.

В 2001 году компания начинает выпуск кондиционеров и микроволновых печей с подключением к Интернету, осваивает экспорт плазменных панелей и становится мировым лидером по продажам устройств беспроводной связи.

В том же году появляется первый в мире серийный холодильник с линейным компрессором, в котором компрессор приводит в движение сам мотор, без использования шатуна.

Благодаря линейному компрессору, холодильник потребляют меньше электроэнергии и более точно поддерживают заданный температурный режим, что позволяет надолго сохранить вкус и свежесть продуктов, а также производит минимум шума и отличается высокой надежностью, которую подтверждает 10-летняя гарантия на компрессор.

Сегодня компания LG Electronics – одна из наиболее инновационных в мире, обладает передовыми технологиями, которые позволяют выпускать такие уникальные продукты как:

• самый большой в мире OLED (технология подсветки с помощью органических светодиодов) телевизор с диагональю 55 дюймов и толщиной корпуса в 4 миллиметра, запущенный в массовое производство;

• самый первый в мире 3D LED телевизор с диагональю 84 дюйма и ультравысоким разрешением, которое в 4 раза превышает Full HD – UltraDefinition 3840х2160 (UD);

• холодильник DID с функцией "дверь-в-двери". В этом продукте применена революционная технология, благодаря которой наиболее часто используемые продукты можно хранить в специальном дверном отсеке и брать их не открывая основные дверцы. Это помогает избежать температурных перепадов в холодильнике при частом открытии дверей и существенно экономить электроэнергию;

• волшебный пульт ДУ Magic Motion, работающего по принципу компьютерной мыши;

• линейка телевизоров CINEMA SCREEN, в частности первый самый большой в мире 55" OLED- телевизор, который стоит на серийном производстве, и самый большой 3D телевизор с разрешением Ultra Definition. Все новые продукты LG Electronics, которые установили рекорды и установят их в будущем, будут отмечены премией World Record. Эта награда была учреждена СЕО компании LG Electronics, с целью продемонстрировать инновационность и технологичность продуктов LG Electronics, которые устанавливают новый стандарт в своем продуктовом сегменте.