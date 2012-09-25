«Собор» заявляет, что власть пытается провести в состав избирательных комиссий подконтрольных ей представителей

Киев. 25 сентября. УНИАН. Украинская платформа “Собор” заявляет, что власть пытается провести в состав избирательных комиссий подконтрольных себе представителей.

Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН лидер партии Украинская платформа “Собор”, кандидат в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе №63 Павел Жебривский.

“Окружные избирательные комиссии сформированы таким образом, что две трети членов опосредствовано или напрямую зависят от партии власти. После этого всего они могут не приглашать, как по 95-му избирательному округу, других членов окружной избирательной комиссии на заседание, и делать что угодно. Так произошло в 95-м избирательном округе, когда ни один представитель ни от оппозиционного кандидата Евгения Жовтяка (выдвиженец партии Украинская платформа “Собор” - УНИАН), ни от других оппозиционных политических сил в члены участковых комиссий не попал, а фактически нагло, цинично, подтасовали жеребьевку”, - сказал П.Жебривский.

Также он отметил, что власть на жеребьевку подает “мертвые души” для того, чтобы в состав комиссий могли войти «сателлиты Партии регионов». Кандидат в депутаты отметил, что если председателя какой-то ОИК не устраивают результаты жеребьевки, проводится другая, “до тех пор, пока выпадет так, как нужно власти”.

Также он считает, что одной из манипуляций в формировании состава комиссий является то что, даже если в состав УИК по результатам жеребьевки входит представитель оппозиции, то в результате его не будет в списках, “потому что задействована какая-то непонятная, никем не обсчитанная, никем не озвученная программа (компьютерная - УНИАН), и с помощью этой программы выпадают те члены участковых комиссий, которые нужны действующему режиму”.

“Задействован на полную мощность админресурс - не выходит, задействуют на полную мощность подкуп избирателей, как опосредствованный, так и прямой - до конца не уверены, и тогда третий, окончательный гвоздь в гроб забить - они формируют так участковые комиссии, чтобы на самом деле написать, по моему убеждению, заготовленные протоколы, которые подпишут большинство членов участковых комиссий, напрямую связанные либо с провластным кандидатом, либо с властной партией, для того, чтобы был тот результат, который уже нарисован”, - отметил П.Жебривский.

В свою очередь, кандидат в народные депутаты Украины от Украинской платформы “Собор” в одномандатном избирательном округе №95 Евгений Жовтяк для примера манипулирования с составом избирательных комиссий привел ситуацию в своем избирательном округе, когда во время формирования состава УИК были грубо нарушены права оппозиционных кандидатов.