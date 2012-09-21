Законопроект о клевете свидетельствует о деградации парламента - политолог

Киев. 21 сентября. УНИАН. Принятие в первом чтении проекта закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины об усилении ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию личности», который предусматривает возвращение уголовной ответственности для журналистов, свидетельствует о деградации парламента.

Такое мнение высказал политолог, кандидат политических наук Александр Палий сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

«В этом законопроекте написана очень интересна вещь, которая свидетельствует о циничности нашего парламента и глубине его деградации. Для простонародья: для людей и для журналистов есть три года заключения, а для людей, которые осуществляют клевету с использованием служебного положения, - исключительно штраф и небольшой», - сказал он.

«То есть депутаты, чиновники могут врать сколько угодно – им ничего не будет, а простые люди и журналисты идут на три года в тюрьму», - заявил политолог.

А.Палий подчеркнул, что власти не понимают, что они делают, и не видят, что на виду у общества утрачивают какое-либо право им руководить. «Глубина деградации колоссальная. В других странах люди, которые находятся на должностях, получают дополнительную ответственность, а у нас они имеют меньшую ответственность, чем простые граждане», - отметил политолог.

Он высказал убеждение, что этот закон хотят принять, чтобы журналисты не писали о реальных проблемах в Украине.

Также А.Палий подчеркнул, что подобные законы подрывают легитимность Президента Украины Виктора Януковича. Он считает, что за инициативу принятия подобных законов в стране, как минимум, должны были бы происходить отставки во власти. «Я не знаю, что должен был бы делать Янукович. Потому что все это подрывает его легитимность. И это, в конечном итоге, ударит по нему», - подытожил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины об усилении ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию личности», внесенный народным депутатом от Партии регионов Виталием Журавским.

За данное решение проголосовали 244 из 344 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Законопроект поддержали фракции Партии регионов, КПУ и Народной партии.

Положениями законопроекта предусмотрено установление уголовной ответственности за совершение такого общественно опасного деяния, как «клевета», которая будет заключаться в умышленном распространении заведомо ложных сведений, которые порочат честь и достоинство другого лица или подрывают его деловую репутацию, при условии, что такие действия влекут тяжелые последствия.

В законопроекте предусмотрено, что клевета, то есть умышленное распространение заведомо ложных сведений, которые порочат честь и достоинство другого лица или подрывают его деловую репутацию, если такие действия повлекли тяжелые последствия, - наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до одного года, или ограничением свободы до двух лет.

Клевета, совершенная путем публичного демонстрирования в произведениях или средствах массовой информации, или совершенная следователем, прокурором или судьей - наказывается штрафом в размере от пятисот до тысячи пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

В законопроекте предусмотрено, что это же деяние, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, - наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.