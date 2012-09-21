Адвокаты Луценко обжалуют действия руководства Менской колонии, которые привели к многочисленным нарушениям прав их подзащитного

Киев. 21 сентября. УНИАН. Адвокаты экс-министра внутренних дел Юрия Луценко обжалуют в суде действия руководства Менской исправительной колонии, которые привели к многочисленным нарушениям прав их подзащитного.

Об этом адвокат Ю.Луценко Алексей Баганец заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Вчера мной на имя начальника колонии был направлен адвокатский запрос относительно того, на каких основаниях они создали такие условия, которые нарушают конфиденциальность общения моего подзащитного с защитниками, на каких основаниях нарушаются право на телефонные разговоры... То, что сегодня происходит в исправительной колонии, свидетельствует о нарушении как отечественного законодательства, так и международного права. И как только мы получим от них материалы, определимся, и будем идти в административный суд с жалобой на нарушение законов администрацией колонии", - сказал А.Баганец.

По словам адвоката, вчера он общался с руководством колонии, которое объяснило, что получило указание установить в комнатах для краткосрочных свиданий стеклянные перегородки в соответствии с так называемым вторым образцом.

"Подобные условия, в соответствии с внутренними инструкциями пенитенциарной службы, создаются лишь для пожизненно заключенных!", - отметил А.Баганец, подчеркнув, что общение других осужденных должно происходить в отдельных комнатах без фиксации разговоров, лишь в присутствии инспектора.

В свою очередь жена экс-министра Ирина Луценко, которая ранее заявляла о нарушении права ее мужа на ведение телефонных разговоров, отметила, что получила ответ от "Укртелекома", в котором указано, что на территории колонии действительно произошло повреждение телефонного кабеля, и руководству колонии было предложено решить вопрос о допуске на территорию специалистов-связистов, однако до сих пор они не получили ответа. И.Луценко отметила, что таким образом, кроме прав ее мужа, нарушаются права на общение всех остальных 596 осужденных, которые отбывают наказание в Менской колонии.

"Таким образом, из-за пенитенциарной службы, в планы которой совсем не входит давать Луценко разговаривать как политику, преднамеренно наказаны и другие осужденные. У меня создается впечатление, что руководство колонии преднамеренно хочет настроить их против Луценко", - отметила жена.

Народный депутат Украины Юрий Грымчак сообщил, что вчера предложил руководству колонии, если оно не может решить вопрос с ремонтом телефонного кабеля, приобрести мобильные телефоны с безлимитной связью. "Начальник сказал, что подумает", - отметил Ю.Грымчак.

Подытоживая сказанное, И.Луценко еще раз напомнила, что администрация колонии преднамеренно вынесла ее мужу выговор за якобы нарушение режима, поскольку "26 декабря подходит время, когда к Луценко может быть применено смягчение наказания, - или исправительные работы - "химия", или вариант домашнего ареста. Просто дано указание, ни при каких обстоятельствах не выпускать Луценко".

Как сообщал УНИАН, 19 сентября пресс-служба «Народной самообороны» распространила сообщение, что Ю.Луценко направил Уполномоченному Верховной Рады Валерии Лутковской письмо, в котором требует восстановить права осужденных Менской исправительной колонии на телефонные разговоры. По его данным, в колонии уже 10 дней не работают телефоны.

«Началось все с выдвинутого мне начальником Черниговского управления ДИН требования «не говорить по телефону о политике». После отказа мои разговоры начали выключаться на словах «Янукович, Партия регионов, мафия». Попытки более часа дозвониться к родным, врачам и друзьям были безуспешными», - сообщил экс-министр.

Далее, как отметил Ю.Луценко, «после моих письменных заявлений протеста администрация колонии по сфабрикованному рапорту объявила мне дисциплинарное взыскание и вообще прекратила доступ всех осужденных к таксофонам».

Как пишет экс-министр, «выдвинута версия, что работники «Укртелекома» якобы ремонтируют линию связи».

«Хотя при этом все телефоны Черниговской части МВК работают, а следовательно – связь колонии с «Укртелекомом» технически исправна», - добавил он.

В тот же день администрация Менской колонии заявила, что не нарушает права осужденных, в том числе и Ю.Луценко, на ведение телефонных разговоров, а таксофоны для осужденных отключены из-за необходимости замены кабеля.