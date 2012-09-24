Издательский дом «Де Агостини» выпускает коллекцию «Шедевры мировой литературы в миниатюре»

Компания «Де Агостини», мировой лидер в сегменте патворков, приступил к выпуску новой коллекции. Проза, поэзия, драматургия, эссе – все шедевры классической мировой литературы от Пушкина и Лермонтова до Макиавелли, Платона и Данте, - в великолепных миниатюрных изданиях новой коллекции издательского дома «Де Агостини».

По словам генерального директора компании Никоса Скилакиса, каждая коллекция издательства наполнена своим глубоким смыслом. Выпуск именно литературной серии не случаен. «Будучи международным издательством с многолетней историей, мы воочию наблюдаем, насколько сегодня упал интерес к классической литературе», - комментирует Скилакис.

Запуская серию «Шедевры мировой литературы в миниатюре», компания преследовала цель привлечь внимание аудитории к сокровищам мировой словесности и к чтению как к важнейшему элементу культурного досуга. При этом был учтен тот немаловажный факт, что у большинства из нас нет времени спокойно посидеть в кресле с томиком Шекспира или Уайда в руках.

«Мы сделали так, чтобы томик полюбившегося писателя – будь то Вольтер, Гете или Достоевский - был всегда под рукой: в сумке, косметичке и даже в кармане», - продолжает Скилакис.

Для того чтобы «быть под рукой», книга не просто уменьшена в размерах, благодаря твердому кожаному переплету и прекрасной бумаге, издания серии «Шедевры мировой литературы в миниатюре» полностью адаптированы к «походной жизни». Издатели уверены, что миниатюрные книги займут достойное место в семейной библиотеке и, как ценный раритет, будут передаваться из поколения в поколение.

И, конечно, они станут прекрасным подарком всем коллекционерам. Тем более, что издательство подготовило еще один сюрприз: специальный миниатюрный шкаф в стиле ретро – самый настоящий, с дверцами и ручками – но предназначенный для хранения именно миниатюрных изданий. Книжные миниатюры уже оценили по достоинству в России. Теперь выпуск миниатюрных шедевров стартует в Украине.

Чтобы привлечь внимание именно юношества, издательство «Де Агостини» устроило уникальную акцию: в Международный день грамотности молодые люди на улицах Киева дарили своим сверстникам и всем прохожим миниатюрные издания, рассказывая им о произведениях и авторах мировой классики. Всего было подарено несколько сотен томов Кафки, Есенина, Мопассана, других классиков. Акция вызвала огромный интерес не только молодежи, но и всех тех, кто оказался рядом в этот замечательный праздник классической литературы, подаренный киевлянам компанией «Де Агостини».

Об ИД «Де Агостини»

Лидер российского рынка коллекционных изданий, лауреат в номинации «Патворки (Успешный запуск коллекционного издания)» 2011 года Ассоциации распространителей̆ печатной̆ продукции. Компания основана в 1901 году итальянским географом Джованни Де Агостини, родоначальником Географического Института в Риме. На сегодняшний день компания представлена в 44-х странах мира, а издания выпускаются на 21-м языке.

Все коллекции издательства носят ярко выраженную образовательную направленность. В том числе «Де Агостини» уже выпускал исторические, географические, геологические, литературные, биологические и другие серии.

Официальный сайт компании http://www.deagostini.ru/ru/about/

Михаил Ткачук, Директор по маркетингу

Тел.: +7 (495) 234 97 02