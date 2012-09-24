Позитивные данные социологических опросов не гарантируют Партии регионов победу на выборах - эксперт

Київ. 24 вересня. УНІАН. Парламентська виборча кампанія 2012 року – одна з найбрудніших за всю історію незалежної України.

Таку думку під час прес-конференції в УНІАН висловив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.

На цих виборах спостерігається масове використання «брудних технологій», що значним чином пояснюється поверненням мажоритарної виборчої системи, а також загальною політичною атмосферою в країні, вважають в АМС.

О.Голобуцький відзначив, що наразі в усіх округах відбуваються підкупи виборців. «Це відбувається настільки масово, що коли мова йде про те, що у нас курс долара постійно «гуляє» туди-сюди, то зрозуміло, що це тому, що завезли стільки готівки», - сказав він.

За словами О.Голобуцького, серед інших основних використовуваних «брудних технологій» - адміністративний ресурс, інформаційні атаки, самовисуванці від незалежних громадських організацій, клонування кандидатів та інформаційна блокада.

Також він назвав ще один елемент «брудної» виборчої кампанії – втручання судової гілки влади та правоохоронних органів. «Один кандидат просто посаджений, інший знявся – це яскравий приклад нашої виборчої кампанії», - сказав О.Голобуцький.

«Ніхто нічого нового не зміг вигадати. Усе, що було колись зроблено і робилося, сконцентрувалося на мажоритарних округах з тієї причини, що мало хто насправді знає, що треба робити і яким чином перемагати», - відзначив директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

Експерт відзначив тенденцію серед кандидатів від влади відхрещуватися у своїй агітації від Партії регіонів. Також, за словами В.Бали, часто кандидати від різних сил намагаються позиціонувати себе як опозиціонерів. «В певних регіонах, це Центральна Україна, в Києві, в Київській області, - всі опозиціонери, фактично від партії влади нікого нема», - зауважив він.

Водночас В.Бала висловив переконання, що наразі виборча кампанія вже набуває рис політичної війни. «Я думаю, що в останні тижні ми будемо цікаві речі спостерігати», - сказав В.Бала.