Избирательная кампания-2012 является одной из самых грязных за всю историю Украины – эксперт

Киев. 24 сентября. УНИАН. Парламентская избирательная кампания 2012 года – одна из самых грязных за всю историю независимой Украины.

Такое мнение во время пресс-конференции в УНИАН высказал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

На этих выборах наблюдается массовое использование «грязных технологий», что в значительной степени объясняется возвращением мажоритарной избирательной системы, а также общей политической атмосферой в стране, считают в АМС.

А.Голобуцкий отметил, что в настоящее время во всех округах происходят подкупы избирателей. «Это происходит настолько массово, что когда речь идет о том, что у нас курс доллара постоянно «гуляет» туда-сюда, то понятно, что это потому, что завезли столько наличности», - сказал он.

По словам А.Голобуцкого, среди других основных используемых «грязных технологий» - административный ресурс, информационные атаки, самовыдвиженцы от независимых общественных организаций, клонирование кандидатов и информационная блокада.

Также он назвал еще один элемент «грязной» избирательной кампании – вмешательство судебной ветви власти и правоохранительных органов. «Один кандидат просто посажен, другой снялся – это яркий пример нашей избирательной кампании», - сказал А.Голобуцкий.

«Никто ничего нового не смог выдумать. Все, что было когда-то сделано и делалось, сконцентрировалось на мажоритарных округах по той причине, что немногие в действительности знают, что нужно делать и каким образом побеждать», - отметил директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

Эксперт отметил тенденцию среди кандидатов от власти открещиваться в своей агитации от Партии регионов. Также, по словам В.Балы, часто кандидаты от разных сил пытаются позиционировать себя как оппозиционеров. «В определенных регионах, это Центральная Украина, в Киеве, в Киевской области, - все оппозиционеры, фактически от партии власти никого нет», - заметил он.

В то же время В.Бала высказал убеждение, что сегодня избирательная кампания уже приобретает черты политической войны. «Я думаю, что в последние недели мы будем интересные вещи наблюдать», - сказал В.Бала.