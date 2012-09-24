В Партии возрождения села призывают власти Киева профинансировать решение проблем устаревшего жилищного фонда

Киев. 24 сентября. УНИАН. Представители Партии возрождения села обратились к председателю КГГА Александру Попова с просьбой увеличить финансирование для решения проблем устаревшего жилищного фонда Киева.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Партии возрождения села, кандидат в депутаты по 216-му избирательному округу г. Киева Дмитрий Воронин.

“Обращаемся к главе Киевской государственной администрации с просьбой, в случае невозможности выделения средств в этом году, предусмотреть средства на следующий год для решения коммунальных проблем устаревшего фонда жилья”, - сказал Д.Воронин.

Он отметил, что в последнее время жители разных районов Киева обращаются с жалобами почти на одни и те же проблемы. «Самыми болезненными проблемами во время встречи с избирателями являются проблемы не глобальные, а проблемы приземленные, которые очень легко решаются», - сказал он. В частности, отсутствие надлежащего количества детских площадок, отсутствие ремонта в старых домах, крыш. Кроме того, добавил Д.Воронин, ЖЭКи не могут решить элементарные проблемы - освещение дворов, асфальтирование дворов, обустройство придомовых территорий и пр. Д.Воронин отметил, что очень часто ЖЭКи просто игнорируют обращения киевлян, и поэтому столичная власть должна проверить работу таких предприятий и “принять принципиальные решения”.

В свою очередь, кандидат в депутаты по 220-му избирательному округу г. Киева Алексей Выхристюк отметил, что значительной проблемой является отсутствие работающих лифтов в многоэтажных домах, или лифтов, работа которых на пределе. “В Подольском районе столицы стоят дома в 9-16 этажей, в которых лифты отработали свой ресурс и нуждаются в замене”, - сказал он.

А.Выхристюк также отметил, что рядом со многими домами отсутствуют скамейки, а в подъездах некоторых домов даже входные двери. “Значительной проблемой является установление ретрансляционных антенн мобильных операторов на крышах домов, что негативно влияет на здоровье жителей”, - сказал он.

Со своей стороны член Партии возрождения села, кандидат в депутаты по 214-му избирательному округу г. Киева Наталия Швачка отметила, что инженерное обеспечение столицы на сегодняшний день находится в аварийном состоянии. Первоочередной проблемой, по ее убеждению, является обустройство спортивных и детских площадок рядом с домами. “Если на правом берегу столицы еще есть какие-то площадки, скверы, то на левом берегу всего этого нет”, - сказала Н.Швачка.

Со своей стороны, член президиума совета Партии возрождения села, кандидат в депутаты по 94-му избирательному округу Киевской области Виктор Продиус отметил, что в населенных пунктах, которые находятся близко к столице, такие же проблемы. “Проблемы существуют везде, и они одинаковы - и в Киеве, и в области”, - сказал В.Продиус. По его словам, ко всем проблемам столицы добавляется в области еще и проблема экологии. В качестве примера он назвал функционирование в Обуховском районе Киевской области Трипольской ДРЭС, которая не реконструируется. “Этот вопрос стоит остро, потому что это влияет на здоровье жителей”, - добавил В.Продиус.