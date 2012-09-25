Делегация Украины намерена в следующем году принять участие в Международном конгрессе подводников в Италии

Киев. 25 сентября. УНИАН. Юбилейный, 50-й Международный конгресс подводников состоится в итальянском городе Катания в 2013 году.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава Всеукраинской ассоциации ветеранов-подводников Александр Кузьмин, подводя итоги 49-го Международного конгресса подводников, который состоялся в Киеве 21-23 сентября.

"Следующий конгресс состоится с 20 по 24 мая 2013 года в Италии, и мы будем готовить свою делегацию для участия в нем", - сказал А.Кузьмин.

По его словам, делегации уже сейчас начали формировать круг вопросов, которые планируется обсудить на следующем конгрессе, в том числе проблемы ветеранов-подводников в государствах-участниках международной организации, вопросы создания подводных лодок и формирования флотов.

А.Кузьмин считает, что проведение Международного конгресса подводников в Киеве стало "хорошим вкладом украинских ветеранов-подводников в создание позитивного имиджа Украины".

Глава Всеукраинской ассоциации ветеранов-подводников также отметил, что Международный конгресс подводников в Киеве был организован при поддержке Министерства обороны и Государственной службы по делам инвалидов и ветеранов Украины.

Как сообщал УНИАН, Международный конгресс подводников впервые проходил в Киеве. В нем принимали участие 302 делегата из 17-ти стран мира.